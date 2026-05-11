Selon Fabrizio Romano, le retour de José Mourinho au Real Madrid n’est pas à exclure. L’expert du mercato assure que l’entourage du technicien portugais est en contact avancé avec le club merengue depuis plusieurs semaines, malgré les démentis publics de l’intéressé.

Selon l’expert des transferts, malgré les démentis publics de l’entraîneur, son entourage négocie depuis plusieurs semaines avec le club merengue.

Selon l’Italien, les discussions sont toujours en cours et devraient se poursuivre prochainement, marquant un nouveau tournant dans la recherche d’un successeur à Álvaro Arbeloa.

Le technicien portugais avait pourtant affirmé lors d’une récente conférence de presse n’avoir eu aucun contact avec le club madrilène : « Tout le monde parle sans cesse du Real Madrid, et je continue de le nier », avait-il déclaré.

« Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec d’autres personnalités importantes au sein de l’organisation. J’ai choisi, comme je l’ai fait dans des situations similaires au cours de ma carrière, et certainement maintenant, en fin de saison, de ne parler à personne. Je n’ai eu absolument aucun contact avec le Real Madrid. »

Précisons toutefois que le technicien portugais avait déjà dirigé le club entre 2010 et 2013, soit 178 matchs au total, et lui avait offert un titre de champion, ainsi que la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey.