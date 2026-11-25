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À peine le prochain mercato approche-t-il que les spéculations sur de possibles départs au VfB Stuttgart se multiplient à nouveau. Le club doit générer des recettes. Pourquoi en est-il ainsi et comment les Souabes se retrouvent-ils, en quelque sorte, pris au piège ?

De candidat à la relégation à participant régulier aux compétitions européennes, des craintes pour sa survie au titre en Coupe d’Allemagne, d’une équipe sans visage à un effectif garni d’internationaux allemands : l’ascension du VfB Stuttgart ces dernières années est, sans aucun doute, l’une des évolutions les plus remarquables de l’histoire récente de la Bundesliga.

Pourtant, depuis des années, le conseil de surveillance tempère l’enthousiasme, sans jamais perdre les finances de vue. Bien sûr, l’aspect économique joue un rôle prépondérant dans chaque club, du moins en Allemagne. Mais au VfB, les spéculations sur les départs de joueurs clés sont presque devenues une tradition, tant il faut générer les recettes de transferts exigées par la direction. C’était déjà le cas l’été dernier et cela se répète dans les semaines précédant l’ouverture du mercato hivernal. Une situation qui n’a pas échappé non plus à Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss et Angelo Stiller, dont la place ne ferait plus l’unanimité , sont évoqués comme candidats à un départ. Ramon Hendriks et Finn Jeltsch, le chouchou de Jürgen Klopp , suscitent aussi des convoitises. Si l’un de ces joueurs venait réellement à partir, ou devait le faire, la perte serait lourde sur le plan sportif. Reste à comprendre pourquoi Stuttgart accepterait un tel coup porté à son effectif.

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Après tout, le VfB a encaissé une somme colossale pour Nick Woltemade il y a un peu plus d’un an. Il a malgré tout de nouveau atteint la finale de la Coupe d’Allemagne et s’est qualifié pour la lucrative Ligue des champions. Tout cet argent ne peut tout de même pas s’être volatilisé ! Mais les choses ne sont pas si simples.

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Un empire à lui : le VfB Stuttgart voit grand

Le cliché des Souabes qui regarderaient trois fois chaque centime avant de le dépenser ne tient pas davantage. L’objectif fixé par le conseil de surveillance, générer des recettes de transferts de plusieurs dizaines de millions d’euros, répond à plusieurs besoins.

D’abord, malgré les solides résultats financiers de l’exercice 2025, avec plus de 80 millions d’euros de recettes supplémentaires et environ sept millions d’euros de bénéfice de plus qu’en 2024, le VfB a besoin d’argent pour ses projets d’infrastructure. Dès le mois d’août, il avait été révélé que le siège situé Mercedesstraße devait être entièrement rénové, voire reconstruit. Lors de l’assemblée générale, le président du directoire Alexander Wehrle a en outre annoncé vouloir acheter le Carl-Benz-Center. Le bâtiment se trouve entre la MHP-Arena et la Porsche-Arena. Le site comprend 20 000 mètres carrés de surface utile, où le VfB loue actuellement des locaux destinés notamment au marketing, à la boutique des supporters et à l’académie des jeunes. Un musée du VfB est également prévu.

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Selon le journal Bild, ce dernier projet coûterait à lui seul 50 millions d’euros. Il serait financé par un prêt bancaire et devrait, à long terme, s’autofinancer grâce à la disparition des loyers. Dans ce cadre, la rénovation du siège, qui date des années 1980, pourrait aussi commencer à partir de 2029.

À propos de prêt : les travaux de la MHP-Arena pour l’Euro 2024, dont le coût final s’est élevé entre 130 et 140 millions d’euros, ne sont pas encore remboursés. Le prêt doit continuer à être remboursé jusqu’en 2034.

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Cette quête d’indépendance et ce rêve d’un empire à Bad Cannstatt illustrent les grandes ambitions du VfB. À la fin de son discours lors de cette assemblée générale, Wehrle a même plaisanté : « Peut-être parviendrons-nous un jour à avoir un stade encore plus grand ici, dans le Neckarpark. »

Getty Images

Une tâche colossale ! Le VfB Stuttgart risque une vague de départs

Il faut aussi compenser le déficit du mercato estival, loin d’être négligeable. Alors que, selon les chiffres avancés, 55 millions d’euros ont été investis dans Dzenan Pejcinovic et Leo Sauer, recrues jusqu’ici peu en réussite, ainsi que dans le recrutement définitif d’El Khannouss, précédemment prêté, le VfB a encaissé environ 38 millions d’euros sur le papier. Mais, pour être tout à fait précis, une part considérable de cette somme n’a jamais atterri dans les caisses stuttgartoises.

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Sur les quelque 22 à 23 millions d’euros liés au transfert de Chema Andres, comptabilisés dans ces 38 millions, le Real Madrid a touché une somme importante grâce à une clause sur la revente. Son montant exact n’a pas été communiqué et les informations publiées divergent fortement : certaines évoquent la moitié, soit onze millions d’euros, d’autres sept millions. Ce départ susciterait désormais aussi de l’incompréhension en interne , car sa conclusion tardive, juste avant la fermeture du mercato, n’a pas permis de recruter un remplaçant.

Dans le même temps, El Khannouss, Stiller et Leweling ont refusé cet été des offres lucratives qui auraient rapporté environ 40 millions d’euros chacune et compensé les investissements d’un seul coup.

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À cela s’ajoute la hausse de la masse salariale, conséquence de la progression sportive du club. Selon les informations de kicker, elle est passée de 105 à 163 millions d’euros en trois ans. Les salaires ont considérablement augmenté avec les recrues coûteuses et les prolongations de joueurs clés comme le capitaine Deniz Undav, devenu le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec 5,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des primes et une prime à la signature .

Au plus tard en vue de la saison prochaine, il faudra aussi déterminer quels joueurs doivent franchir un nouveau palier dans la grille salariale. Un an plus tard, le club risque en effet un bouleversement radical . Pas moins de 15 (!) contrats arrivent à échéance, dont ceux de titulaires actuels comme Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich et Josha Vagnoman, mais aussi ceux de Stiller, Demirovic et Hendriks. Le contrat du jeune talent Yannik Spalt prend également fin. Il faudra donc trancher la plupart des dossiers d’ici l’été. Ce sera alors la dernière occasion de toucher une indemnité pour ces joueurs. Sinon, les départs libres pourraient se multiplier. Une tâche tout simplement colossale pour les responsables sportifs, autour de Fabian Wohlgemuth et Christian Gentner.

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Les négociations avec Hendriks, par exemple, durent depuis un certain temps . Outre une nette augmentation de salaire, le joueur de 25 ans réclamerait toutefois une clause libératoire, que la majorité des membres du conseil ne voudraient probablement plus accorder à l’avenir. Les expériences récentes ont été trop mauvaises. Waldemar Anton (22,5 millions d’euros) et Serhou Guirassy (18,5 millions) avaient ainsi rejoint le Borussia Dortmund pour des montants relativement modestes. Hiroki Ito avait, lui, signé au Bayern Munich pour 23,5 millions d’euros. Dans l’effectif actuel, seuls Stiller (37 millions) et El Khannouss (75 millions) disposent encore d’une telle option de départ. Celle de Führich a récemment expiré, selon Sport Bild.

Sebastian Hoeneß, une bombe à retardement : le VfB Stuttgart face à un problème presque insoluble

Cet hiver, le VfB pourrait probablement demander encore davantage pour ses candidats potentiels au départ. Sa position dans les négociations devrait être plus forte lorsqu’il s’agit de se séparer de joueurs aussi importants en pleine saison. Mais perdre un titulaire contrarierait l’entraîneur Sebastian Hoeneß, qui ne veut évidemment se priver d’aucun joueur clé.

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Après le départ de Woltemade, Hoeneß n’avait déjà pas hésité à critiquer publiquement la construction de l’effectif, visiblement agacé, et à réclamer sans détour des recrues . « Bien sûr, il y a une situation financière », avait-il déclaré, ajoutant qu’il était aussi « normal » qu’une « tension » apparaisse. « Mais la responsabilité sportive incombe à l’entraîneur. » Une position qui, logiquement, n’a pas changé depuis. Une bombe à retardement. D’autant que, pour les raisons évoquées, la question du solde des transferts reviendra après la saison.

Les ambitions sportives seraient également menacées, avec des conséquences en chaîne. Une qualification pour la suite de la Ligue des champions rapporterait en effet entre dix et 20 millions d’euros et paraît tout à fait réaliste au vu des sept points obtenus en quatre matches. Les deux dernières rencontres, potentiellement décisives, de la phase de ligue contre le FC Bruges et le PSV Eindhoven n’auront lieu qu’après le changement d’année, alors que le mercato aura déjà ouvert.

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Une nouvelle qualification pour la Ligue des champions l’an prochain renforcerait en outre la position du club dans les négociations contractuelles à venir ou déjà engagées avec Hendriks et les autres. Après un début de saison en demi-teinte, elle est toutefois loin d’être garantie, même s’il est encore un peu tôt pour se prononcer après dix journées.

Le VfB se retrouve donc, en quelque sorte, pris au piège. Trouver l’équilibre entre la qualité de l’effectif et les finances devient un problème presque insoluble pour sa direction. Comme si cela ne suffisait pas, des tensions avec l’entraîneur Hoeneß semblent inévitables. Son contrat expire d’ailleurs lui aussi en 2028.

Getty Images

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Le VfB Stuttgart risque une vague de départs : les contrats arrivant à échéance

Joueur Poste Fin du contrat Stefan Drljaca Gardien 30 juin 2027 Dan-Axel Zagadou Défenseur central 30 juin 2027 Fabian Bredlow Gardien 30 juin 2028 Marius Funk Gardien 30 juin 2028 Ameen Al-Dakhil Défenseur central 30 juin 2028 Ramon Hendriks Défenseur central 30 juin 2028 Jeff Chabot Défenseur central 30 juin 2028 Josha Vagnoman Arrière droit 30 juin 2028 Leonidas Stergiou Arrière droit 30 juin 2028 Maximilian Mittelstädt Arrière gauche 30 juin 2028 Angelo Stiller Milieu de terrain 30 juin 2028 Atakan Karazor Milieu de terrain 30 juin 2028 Jarzinho Malanga Milieu de terrain 30 juin 2028 Nikolas Nartey Milieu de terrain 30 juin 2028 Yanik Spalt Milieu de terrain 30 juin 2028 Chris Führich Milieu de terrain 30 juin 2028 Ermedin Demirovic Attaquant 30 juin 2028