Les médias continuent de révéler de nouveaux détails sur le dossier de la condamnation de Manchester City, dans un contexte d'attente mondiale quant à des sanctions qui pourraient être sévères à l'encontre du club anglais.

La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable d'avoir commis toutes les infractions liées à la violation des règles du fair-play financier de la compétition sur 9 saisons, entre 2009/2010 et 2017/2018, en plus de l'avoir reconnu coupable de trois des quatre chefs d'accusation relatifs à son manque de coopération avec l'enquête de la Premier League.

Ce jeudi, le journal « Mundo Deportivo » a affirmé que Rui Pinto, fondateur du site « Football Leaks » dont les fuites en 2018 ont ouvert la voie aux enquêtes contre Manchester City, a assuré que le président de la FIFA, Gianni Infantino, était parfaitement au courant de la situation, et qu'il devrait par conséquent démissionner.

Selon Pinto, le président de la FIFA, qui subissait des pressions à quelques mois des élections de 2027, ne devrait avoir aucun rôle dans l'avenir du football en raison de son rôle dans les enquêtes contre Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Pinto a écrit sur « X » : « En 2014, il y avait un homme au courant des infractions entourant Manchester City. Le tristement célèbre Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA, a abusé de son pouvoir, divulgué des documents confidentiels et, en bref, entravé le travail des enquêteurs. »

Il a poursuivi : « Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que Manchester City comme le Paris Saint-Germain n'écopent que d'une amende financière, évitant ainsi une enquête plus approfondie qui aurait pu conduire à leur exclusion de la Ligue des champions. »



