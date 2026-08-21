Frenkie de Jong a été accueilli lors de son apparition au Camp Nou non seulement par des applaudissements, mais aussi par de nombreux sifflets de ses propres supporters. C’est ce que rapporte le journal espagnol Mundo Deportivo.

Le mécontentement des supporters serait surtout lié à la blessure du Néerlandais et à sa gestion du traitement qui a suivi. De Jong avait contracté une blessure ligamentaire lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, sous le maillot de la sélection néerlandaise, dont l’ampleur réelle n’a été connue que plus tard.

De Jong rejette les accusations et s’en prend aux journalistes

La véritable colère a toutefois été provoquée par des informations selon lesquelles le joueur de 29 ans refuserait obstinément une opération de sa blessure et privilégierait à la place un traitement conservateur. De Jong lui-même a toutefois fermement rejeté cette version et a particulièrement critiqué la couverture du journaliste espagnol Gerard Romero.

« Je constate que beaucoup de choses sont dites et qu’elles ne correspondent pas à la vérité. » Il fait tout pour « revenir le plus vite possible et en bonne condition », a-t-il précisé.

En raison de sa blessure, de Jong devrait encore manquer au FC Barcelone pendant plusieurs mois. Les Catalans ont au moins recruté un remplaçant de renom au milieu de terrain : Rodri, tout juste champion du monde et probablement actuellement le meilleur milieu de terrain du monde, a récemment rejoint l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick.

Barcelone a officialisé il y a peu la signature de l’Espagnol et versera 76,5 millions d’euros à Manchester City pour ce transfert. Rodri a signé un contrat jusqu’en 2030.