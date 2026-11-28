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Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Le Mapei Stadium de Reggio d’Émilie accueille Sassuolo-Napoli, match comptant pour la 13e journée de Serie A. La rencontre se joue le dimanche 29 novembre.

Sassuolo traverse une période difficile. Même l’arrivée de Roberto D’Aversa à la place d’Alberto Aquilani n’a pas inversé la tendance : dimanche dernier, le Genoa a battu Sassuolo, désormais engagé dans la lutte pour le maintien. Le club occupe la 17e place du classement.

Naples reste sur un match nul 2-2 sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions et une victoire 1-0 contre le Torino en championnat. Massimiliano Allegri a retrouvé confiance, mais l’infirmerie ne se vide pas.

L’absence la plus préjudiciable est celle de Kevin De Bruyne, victime d’une fatigue musculaire après le match à l’Etihad. Lobotka et Vergara sont également toujours indisponibles, et Anguissa devrait jouer au milieu de terrain.

D’Aversa devrait reconduire la défense à trois alignée contre le Genoa, tandis que Berardi et Laurienté mèneront l’attaque. Neuvième du classement, Naples cherche à enchaîner après sa belle prestation en Angleterre.

Voici toutes les informations sur l’horaire, la chaîne TV et la diffusion en streaming pour suivre le match.

Nouvelles des équipes

Le Sassuolo de D’Aversa doit se passer de Kone, Leysen, Volpato, Bakola, Boloca, Paz, Adzic et Skjellerup, mais ne compte aucun joueur suspendu. Le onze probable comprend Muric, Idzes, Caleta-Car, Walukiewicz, Thorstvedt, Van Der Brempt, Matic, Doig, Lauriente, Esposito et Berardi.

Le Napoli d’Allegri est privé de Lobotka, Vergara, Buongiorno, Meret et Alisson Santos, et ne compte aucun joueur suspendu. Le onze probable comprend Milinkovic-Savic, Rrahmani, Rafa Marin, Beukema, Olivera, Gilmour, Politano, McTominay, Anguissa, Lang et Hojlund. D’éventuelles mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Sassuolo a perdu ses cinq derniers matches de championnat, avec un bilan de 0 victoire, 0 nul et 5 défaites. Son dernier résultat est une défaite 0-2 contre le Genoa le 22 novembre. Auparavant, il y a eu le 3-0 contre la Roma, le 2-4 contre la Fiorentina, le 2-6 contre la Lazio et le 0-2 contre Côme. Au total, Sassuolo a marqué 4 buts et en a encaissé 17.

Naples compte 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites lors de ses cinq derniers matches. Le plus récent est le nul 2-2 contre Manchester City en Ligue des champions, le 24 novembre, précédé de la victoire 1-0 contre le Torino. Viennent ensuite le 1-1 contre la Lazio, la défaite 4-1 face à Porto et le 0-2 contre la Juventus. Le bilan total est de 6 buts marqués et 10 encaissés.

Confrontations précédentes

Le dernier affrontement est un Napoli-Sassuolo remporté 1-0 par Naples en Serie A, disputé le 17 janvier 2026. Sur les cinq rencontres prises en compte, Naples s’est imposé à chaque fois, tandis que Sassuolo n’a pris aucun point. Naples a marqué 11 buts et en a encaissé 1.

Classement

En Serie A, Sassuolo occupe la 17e place, tandis que Naples est 9e.