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Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Genoa sera diffusé en direct sur DAZN, qui détient les droits des 380 matches de la Serie A 2026/27. Un abonnement actif à la plateforme est nécessaire pour suivre la rencontre.

Sassuolo reçoit le Genoa au stade Mapei - Città del Tricolore de Reggio Emilia pour un match de Serie A qui arrive à un moment délicat pour les deux équipes.

Sassuolo traverse une période noire : cinq défaites consécutives en championnat, 20 buts encaissés et une crise qui a déjà coûté son poste à Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa est désormais sur le banc de Sassuolo, avec pour mission d’inverser cette tendance inquiétante.

Le Genoa de Daniele De Rossi arrive à Reggio Emilia dans une bien meilleure situation. Le club a remporté trois matches d’affilée, dont un succès convaincant 2-0 contre la Juventus, et se présente avec le moral au beau fixe et un classement favorable.

La liste des absents pèse sur Sassuolo : Berardi, Adzic, Boloca et d’autres encore sont indisponibles, ce qui laisse à D'Aversa peu d’options au milieu de terrain et en attaque.

Le Genoa a lui aussi ses problèmes : Frendrup et Nuredini sont absents, mais son effectif a montré qu’il disposait d’assez de profondeur pour faire face à ces absences.

En Serie A, Sassuolo occupe la 17e place tandis que le Genoa est 13e. Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Nouvelles des équipes

Sassuolo doit se passer de plusieurs joueurs : Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi et Vasilije Adzic sont tous indisponibles. D'Aversa devrait aligner Muric dans les buts, avec une défense composée de Walukiewicz, Idzes et Caleta-Car ; Esposito et Lauriente évolueront en attaque.

Le Genoa récupère presque tous ses titulaires : les seuls absents sont Joi Xheto Nuredini et Morten Frendrup. De Rossi devrait miser sur Bijlow dans les buts, avec Osmajic en pointe et Vitinha en soutien. De nouvelles informations sur l’état des joueurs seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Sassuolo a perdu ses cinq derniers matches de Serie A, inscrivant neuf buts et en encaissant vingt. Sa défaite la plus récente est un 3-0 contre la Roma. Auparavant, le club avait été balayé 2-6 par la Lazio et battu 2-4 par la Fiorentina. Un bilan qui témoigne des grandes difficultés de l’équipe, surtout sur le plan défensif.

Le Genoa a, de son côté, enregistré trois victoires et deux défaites lors des cinq dernières journées. Il a battu Lecce 2-1 à l’extérieur et la Juventus 2-0 à domicile, mais s’est incliné 1-2 face à l’AC Milan lors de la dernière journée. Au total, le Genoa a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque le Genoa s’était imposé 2-1 à domicile en Serie A. Sur leurs cinq rencontres les plus récentes, le Genoa a gagné trois fois et Sassuolo une fois, pour un match nul. Le seul nul entre les deux équipes est le 1-1 de janvier 2022.

Classement

En Serie A, Sassuolo occupe actuellement la 17e place, tandis que le Genoa est 13e au classement.