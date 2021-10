Salernitana : coup dur pour Franck Ribéry

Âgé de 38 ans, l'ailier français s'était blessé lundi à l'entraînement de son équipe. Le verdict est tombé : une entorse et 3 à 4 semaines d'absence.

Célébrations et espoir pour l'avenir : au stade Arechi de Salerne, lors de la dernière journée de Serie A contre le Genoa (1-0), il y avait tout cela et bien plus encore. La première victoire de la Salernitana en championnat, la première depuis son retour historique en première division, a donné le sourire à tous les supporters présents au stade.

La joie a toutefois été remplacée ces dernières heures par une certaine inquiétude : lors des séances d'entraînement dirigées par Fabrizio Castori, Franck Ribéry a été contraint de quitter le terrain. Comme le rapporte le site officiel de la Salernitana, l'attaquant français du Bayern Munich s'est blessé à la cheville au "Mary Rosy".

Entorse de la cheville pour l'ancien marseillais

"Au cours de l'entraînement d'aujourd'hui, Franck Ribéry a subi une blessure par contusion-distorsion à la cheville droite". Luka Bogdan et Cedric Gondo ont également été blessés lors de la même séance d'entraînement. "Luka Bogdan souffre d'un claquage au niveau du jumeau externe de la jambe droite et Cédric Gondo d'un claquage à l'adducteur gauche". L'état de santé des trois joueurs a été évalué ce mardi, et la mauvaise nouvelle s'est malheureusement confirmée pour Franck Ribéry.

D'après Sky Sport Italia, l'ailier français âgé de 38 ans souffre d'une entorse de la cheville. L'ancien international français devrait donc manquer entre 3 et 4 semaines de compétition. Une absence considérable, qui plus est dans un moment clé de la saison de Salernitana. En effet, alors que le promu est 18e de Serie A, des rencontres décisives contre d'autres équipes mal classées se profilent lors des prochaines semaines : contre La Spezia le 16 octobre puis contre Venise le 26 octobre. Coup dur.