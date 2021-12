"Salah est au niveau de Messi et Lewandowski", selon un ancien joueur de Liverpool

Taiwo Awoniyi a soutenu Mohamed Salah en tant que futur Ballon d'Or, insistant sur le fait que son ancien coéquipier de Liverpool est au même niveau que Lionel Messi et Robert Lewandowski. Salah a terminé à la septième place de la liste de cette année, bien qu'il soit considéré comme le meilleur joueur du monde en raison de sa forme actuelle. L'Égyptien a également été une omission surprise dans la liste des 23 joueurs du FIFPRO XI, qui a été publiée cette semaine.

Le joueur de 29 ans n'a jamais caché son désir de remporter tous les grands prix du sport, tant individuels que collectifs, et Awoniyi, qui s'est entraîné avec Salah à Liverpool avant de rejoindre l'Union Berlin cet été, estime que son histoire est une source d'inspiration pour tous les joueurs africains en devenir. S'adressant à GOAL dans le cadre d'une interview exclusive et approfondie, Awoniyi a parlé de son expérience de travail avec Salah pendant le camp d'entraînement de pré-saison de Liverpool en Autriche : "Quand je l'ai rencontré et que je l'ai vu à l'entraînement, vous voyez un gars qui a tout".

Salah, le top niveau du football mondial

"L'expérience est là. D'où il vient, il a joué pour Chelsea, pour la Roma et maintenant pour Liverpool. Ce type est déjà au sommet. Il est au niveau de Messi et de Lewandowski, et des autres. Il fait tout, et tout fonctionne ensemble. Son expérience est en train d'entrer en jeu. C'est un gars qui veut toujours en faire plus pour lui-même et pour son club. C'était quelque chose de formidable pour moi de rencontrer ce genre de gars. Pour moi, il est vraiment, vraiment au plus haut niveau du football", a ajouté le nigérian.

Awoniyi, comme Salah, réalise lui-même une belle saison, avec 14 buts pour Union, toutes compétitions confondues, et une première sélection en équipe nationale du Nigeria en octobre. Il espère faire partie de l'équipe des Super Eagles pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et a discuté de l'importance des modèles africains de haut niveau tels que Salah et son coéquipier des Reds, Sadio Mane. "Je plaisante parfois avec les gens en disant qu'il y a deux endroits différents", a-t-il déclaré. "Certains sont nés à l'étranger, d'autres sont nés en Afrique. C'est complètement différent".

"Pour des gens comme Sadio Mané, Mo Salah, Naby Keita, voir ce qu'ils ont accompli est spécial. Je dis toujours aux gens que si vous connaissez leur parcours, si vous savez comment ils ont commencé, vous devez leur donner plus de félicitations. Je ne dis pas que les autres [joueurs non africains] n'atteindraient pas ce niveau, mais il en faut plus pour atteindre le sommet si vous êtes né en Afrique. Des joueurs comme Sadio, Mo et Keita, qui jouent pour Liverpool au plus haut niveau, ce sont des personnes que les jeunes joueurs admirent. Vous venez du même milieu, vous savez ce que vous avez traversé pour arriver à ce stade, et ils vous montrent que vous devez continuer à avancer, continuer à vous battre", a conclu Awoniyi.

Awoniyi a remporté la Coupe du monde avec le Nigeria au niveau des moins de 17 ans en 2013, jouant aux côtés de Kelechi Iheanacho et Isaac Success. Mais il a dû attendre sa première apparition chez les seniors, pour finalement avoir sa chance lors de la défaite d'octobre contre la République centrafricaine. "La vérité avec le Nigeria, c'est que le talent dans ce pays est trop grand !" a-t-il déclaré. "Pour arriver à l'équipe nationale, vous devriez être vraiment, vraiment fier. Il a fallu beaucoup de travail et de dévouement. J'ai joué dans tous les tournois de jeunes, donc ils me connaissaient déjà, et je pense qu'ils attendaient simplement la meilleure opportunité pour me voir atteindre mon potentiel".

"Avant ma blessure la saison dernière, je pense que cela se préparait, et cette saison, ils ont décidé de me faire venir. C'est quelque chose que j'attendais avec impatience depuis des années, pour rejoindre mes camarades comme [Wilfred] Ndidi, Iheanacho, des gars avec qui j'ai joué dans les équipes de jeunes. Pour moi, il s'agissait de faire le travail, et je savais que ça viendrait. J'en suis très fier et très reconnaissant", a conclu Awoniyi.