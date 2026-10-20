Sa prédiction était juste en 2025 : l'intelligence artificielle désigne son favori pour le Ballon d'Or

Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que l'intelligence artificielle a déjà tranché en désignant son candidat favori pour le Ballon d'Or 2026.

Le site "Foot Mercato" indique que, selon les prévisions de la société française Avicenne, spécialisée dans les données et l'intelligence artificielle, Lamine Yamal est en tête de la liste des candidats avec 23 % de chances de remporter le trophée, devant Harry Kane (21 %) et Kylian Mbappé (19 %).

Rodri et Lionel Messi complètent le top cinq avec respectivement 19 % et 18 %.

Pour établir ce classement, le modèle combine les performances individuelles et collectives, la couverture médiatique des joueurs et les tendances de vote passées.



La société s'appuie sur un modèle prédictif reposant sur un algorithme de classification appelé "forêt aléatoire", qui compare différents scénarios à l'aide des données issues de son propre indice de joueurs.

La société affirme avoir identifié les cinq premiers joueurs du top cinq de l'édition 2025, remportée par Ousmane Dembélé, et se targue d'un taux de précision de 75 % pour la Coupe du monde 2026.

Dans une année dominée par la Coupe du monde, l'intelligence artificielle place la star montante du Barça en tête, sans pour autant lui garantir la victoire finale.