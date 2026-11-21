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Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a assuré que la santé des joueurs figurait en tête des priorités du club, en insistant sur le fait que les problèmes de santé et les périodes difficiles traversées par les joueurs ne devaient pas être de simples détails secondaires dans l'équation du succès. Il s'exprimait lors de l'assemblée générale du club, ce samedi.

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« Au-delà de tous les titres, notre club représente quelque chose de bien plus grand, et je tiens à le souligner avec force, a déclaré Hainer. C'est dans les moments difficiles sur le plan personnel que se révèlent la force de l'équipe et sa capacité de résistance. »

Il a poursuivi : « La santé et les périodes difficiles ne doivent jamais être réduites à un simple détail dans l'équation du succès, que ce soit pour Jamal Musiala, Vincent Kompany ou Joshua Kimmich. »

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Il a ajouté : « Au Bayern Munich, la santé des joueurs passe avant tout calendrier et avant tout résultat. Vinnie (Kompany), te revoir sur le banc hier comptait bien plus que le score final face à Cologne. Nous sommes tous heureux de ton retour parmi nous. Prends soin de toi, nous avons besoin de toi. »

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Le président du Bayern a également évoqué l'état de santé de Michael Olise et de Harry Kane, leur souhaitant un prompt rétablissement, et s'est montré optimiste quant à un retour prochain du joueur français sur les terrains.

« Nous souhaitons à Michael et à Harry un prompt rétablissement, a-t-il déclaré. Je peux vous assurer que les choses se présentent très bien pour Michael, et nous espérons qu'il reviendra rapidement sur le terrain. »

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Il a poursuivi : « Quant à Harry, il a été opéré avec succès hier soir. Cher Harry, nous te souhaitons bon courage pour ta convalescence, et nous sommes convaincus que tu reviendras plus fort qu'avant. »

Hainer a aussi réagi aux rumeurs entourant l'avenir d'Olise, assurant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, le joueur étant sous contrat avec le club jusqu'en 2029, et a salué sa personnalité ainsi que son style sur le terrain.

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« Concernant toutes les rumeurs autour de Michael, nous les accueillons avec un calme absolu, a-t-il expliqué. Il est sous contrat jusqu'en 2029. Et je veux aussi dire quelque chose sur toi en tant que personne, cher Michael. Je préfère de loin avoir un joueur qui laisse son empreinte le ballon dans les pieds plutôt que quelqu'un qui fait les gros titres avec un micro devant lui. »

Il a ajouté : « Les supporters veulent de vraies personnalités, des joueurs dotés d'un caractère singulier qui les distingue des autres. Cher Michael, je te souhaite avant tout un prompt rétablissement. Ne laisse personne te changer, reste exactement comme tu es. »

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Mercato d'hiver

Interrogé sur la position du club bavarois concernant le mercato d'hiver, Hainer a déclaré : « Bien sûr, c'est une situation à laquelle nous ne nous attendions certainement pas. Mais d'un autre côté, Luis Díaz va bientôt revenir, et nous espérons qu'Alphonso Davies aura retrouvé toutes ses capacités d'ici deux semaines. Serge Gnabry, lui aussi, reprend progressivement l'entraînement. »

Il a enchaîné : « Je ne pense donc pas que nous ayons besoin de bouger sur le marché des transferts cet hiver. Mais vous pouvez voir par vous-mêmes à quel point les choses peuvent changer rapidement. Deux joueurs se sont blessés hier, vendredi (Kane et Olise), et heureusement, la blessure de Michael n'est pas aussi grave. »

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Et de conclure : « Si nécessaire, le Bayern Munich a toujours les moyens d'agir. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons, et avec le recul, je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de réussite avec les recrues signées en janvier ou dans les derniers jours des périodes de transferts. »