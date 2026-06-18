« S'il y parvient, il deviendra un pilier du Real Madrid »… Giroud fait l'éloge d'Ayub Bouadi

La star française Olivier Giroud, attaquant de Lille, estime qu’Ayoub Bouadi, son jeune coéquipier marocain, pourrait devenir titulaire au Real Madrid la saison prochaine, à condition de remplir une condition majeure.

Âgé de 18 ans, Bouadi a été l’un des premiers à se distinguer lors de la Coupe du monde, notamment grâce à sa brillante performance avec le Maroc contre le Brésil (1-1).

Depuis plusieurs semaines, son nom revient avec insistance dans les rumeurs de mercato estival, tant son talent est reconnu.

L’un des premiers à s’être exprimé sur le sujet est son coéquipier à Lille, Olivier Giroud, qui officiait comme commentateur sportif pour la BBC durant la Coupe du monde.

Dans des propos rapportés par le journal Marca, Giroud a confié : « J’ai été impressionné par sa maturité et sa grande condition physique, des atouts considérables. Il fait preuve d’un remarquable sang-froid : il reste calme et sûr de lui. Sa présence sur le terrain est un véritable plus pour l’équipe, et il ne fait aucun doute que le Maroc est très heureux de l’avoir dans ses rangs. »

Ces derniers jours, les noms de Patrick Vieira, Sergio Busquets et N’Golo Kanté ont été cités pour comparer le style de jeu d’Ayub Bouadi au leur.

Giroud a ajouté : « Tous mes amis et de nombreux coéquipiers m’ont parlé de Patrick Vieira et de Sergio Busquets, en disant qu’il était un mélange des deux. Il a encore un long chemin à parcourir pour atteindre leur niveau, mais il y a des similitudes. »

Interrogé sur le marché des transferts, l’ancien attaquant de l’équipe de France a admis ne pas imaginer Bouadi sous le maillot lillois la saison prochaine.

« Son transfert vaudra plus de 60 ou 70 millions d’euros, c’est le prix du marché aujourd’hui, et Lille aura du mal à le conserver. Il doit juste travailler sa finition, ce qui nous vaut souvent des blagues dans le groupe. »

Pour conclure, il a lancé : « Il doit se montrer plus agressif devant le but, et s’il y parvient, je m’attends à le voir titulaire au Real Madrid la saison prochaine. »