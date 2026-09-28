« S’il revient en équipe des Pays-Bas, alors Veerman ne jouera plus »

Marciano Vink est impressionné par le retour de Joey Veerman avec les Pays-Bas. Kenneth Perez s’attend toutefois à ce que le milieu se retrouve sur le banc au moment où Frenkie de Jong fera son retour en sélection.

« Veerman est très important dans ce système », analyse Vink lundi dans Voetbalpraat. « Il y a tellement d’intentions dans ses ballons. J’aime ça. Je pense que l’équipe des Pays-Bas en tire profit. »

Selon Vink, le fait que Xavi soit un entraîneur aux intentions offensives aide énormément Veerman. « Il se passait quelque chose. Je suis fan de Veerman. Je préfère voir ça plutôt que ces passes latérales », se réjouit l’analyste de l’arrivée du technicien espagnol.

Perez se montre bien plus critique quand le nom de Veerman est évoqué. « Tout dépend de ce qu’un sélectionneur juge important. C’est un joueur très spécifique », estime Perez, qui a immédiatement un message désagréable pour le joueur du Borussia Dortmund.

« Si Frenkie revient, alors Veerman ne jouera plus. Frenkie est le cœur de l’équipe. Il est tellement plus que ça, il dicte les rythmes, comme Joshua Kimmich avec l’Allemagne. Ce n’est pas pour rien que tu joues année après année au FC Barcelone. »

Vink estime que De Jong est un joueur « mille fois » meilleur que Veerman, mais donne malgré tout sa préférence au natif de Volendam. « Barcelone a aussi recruté Rodri, parce qu’ils veulent aussi davantage de ces ballons entre les lignes. Je pense que l’équipe des Pays-Bas a actuellement besoin de quelqu’un capable de donner une passe de trente mètres et un ballon dans le dos de la ligne. Frenkie le fait sur un ballon sur cinquante, Veerman sur un sur cinq. »

Perez refuse en tout cas d’enterrer dès maintenant De Jong, qui poursuit sa rééducation, pour les Pays-Bas. « Nous devons voir comment il revient de sa blessure. Je ne l’enterre pas. »