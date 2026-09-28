Ruud Gullit encense le duo de l’équipe des Pays-Bas : « Vraiment un exemple »

Ruud Gullit s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de Mexx Meerdink et Crysencio Summerville dans Rondo, sur Ziggo Sport. Il apprécie tout particulièrement le travail abattu par l’attaquant et l’ailier de l’équipe des Pays-Bas.

Meerdink a été précieux dimanche pour les Pays-Bas lors du déplacement en Serbie, en Ligue des nations. Le joueur de l’AZ a transformé un penalty et a inscrit le but de la victoire à vingt minutes de la fin.

« Ce qui m’a frappé, c’est le travail acharné de Meerdink et Summerville. J’ai vraiment trouvé ça formidable. Tout ce que ces deux garçons ont fait en termes de courses, d’efforts, et dans le repli défensif, j’ai vraiment trouvé ça exemplaire », s’enthousiasme Gullit au sujet des attaquants des Pays-Bas.

« Et Summerville a déjà fait ses preuves à la Coupe du monde. Mais aussi dans ces matches. Il s’est donné à fond », estime l’analyste, convaincu que l’ailier apporte un vrai plus aux Pays-Bas. « Et en plus, il joue bien. J’ai trouvé ça rafraîchissant à voir. »

Son voisin de plateau Theo Janssen est tout à fait d’accord avec l’analyse de Gullit. « Summerville avait aussi réalisé une action formidable lors du dernier match. Sur une phase où, dans sa propre surface et à 80 %, il déclenche un sprint pour aller défendre sur quelqu’un. Quand Dumfries était positionné trop haut. »

Janssen se montre par ailleurs très élogieux sur le jeu offensif de Summerville, désormais devenu un titulaire régulier à l’aile droite. Le sélectionneur Xavi l’a laissé sur le terrain pendant 90 minutes dimanche à Belgrade.