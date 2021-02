Rummenigge ironise sur le salaire de Messi et encense Cristiano Ronaldo

Le dirigeant du Bayern Munich estime que le contrat pharaonique de Messi avec le Barça est indécent et encense par ailleurs Cristiano Ronaldo.

Il y a quelques semaines, El Mundo dévoilait le montant du contrat stratosphérique signé par Lionel Messi avec le Barça : 555 237 619 euros !

Rummenigge ironise sur le salaire de Messi

Ce montant a fait couler beaucoup d'encre et continue encore de le faire. Dans un entretien accordé à nos confrères italiens du Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, a ironisé sur ce montant : « Ma réaction en l'apprenant ? J'ai ri ... Je ne peux que féliciter Messi d'avoir signé un contrat aussi faramineux. »

Mais pour « KHR », il faut que cela ne se reproduise plus, surtout avec les difficultés financières des clubs de football à cause de la pandémie du Covid-19 : « Ce problème (des hauts salaires) est ancien et a commencé avec l'arrêt Bosman de 1996. Ensuite, au cours des dix dernières années, nous nous sommes tous trompés, car nous avons dépensé de plus en plus en faveur des joueurs et des agents. La pandémie a montré que nous devons reculer et revenir à un modèle plus rationnel. J'espère que c'est possible, mais ce ne sera pas facile. »

Rummenigge cherche d'ailleurs des solutions depuis plusieurs mois pour remédier à cette crise et réformer le football : « Nous devons trouver une solution à l'échelle européenne : en Allemagne, nous en avons discuté au sein d'un groupe de travail, qui a impliqué des politiciens et des supporters. Les gens veulent un football plus rationnel. »

Il pense qu'il sera en revanche très difficile de mettre en place un plafonnement des salaires comme cela existe en NBA par exemple : « Ce serait peut-être une bonne initiative, mais en 2008 avec Platini comme président de l'UEFA et Infantino comme directeur général, nous sommes allés à Bruxelles voir si c'était possible à mettre en place : mais les politiciens nous ont toujours dit que nous irions à l'encontre du droit européen. Le moment est peut-être venu de prendre une nouvelle initiative et de corriger ce que nous avons fait ces dix dernières années. »

Rummennige impressionné par Cristiano Ronaldo

Au cours de l'interview, Rummenigge s'est également exprimé sur le projet d'un nouveau format de la Ligue des champions avec 36 clubs. Il y est très favorable et pense que cela n'impactera pas les championnats nationaux : « La future Ligue des champions sera beaucoup plus spectaculaire et animée que l'actuelle phase de groupes, souvent ennuyeuse ces dernières saisons. Ce sera aussi plus compliqué pour se qualifier pour les huitièmes et ce sera donc plus excitant. Quant aux championnats nationaux, ils resteront compétitifs. Cette nouvelle Ligue des champions c'est la cerise sur le gâteau mais sans changer la valeur des championnats. Pour un fan italien, le derby milanais et le derby d'Italie (Juve-Inter) auront toujours de l'importance. »

Enfin, Rummenigge, sacré Ballon d'or en 1980 et 1981, a rendu hommage à Cristiano Ronaldo en racontant une anecdote qui en dit long sur le niveau athlétique de la star portugaise : « Quand la Juve a acheté Ronaldo, j'étais curieux de voir comment cela allait se passer. Et ça marche très bien ! Il y a quelques mois j'étais à Turin pour une réunion, Agnelli m'a montré le nouveau centre sportif de la Juve et il y avait Ronaldo dans le vestiaire qui était torse nu : je n'avais jamais vu un tel corps, cela m'a donné l'impression qu'il est à 100% et qu'il peut continuer au haut très niveau pendant plusieurs années. »