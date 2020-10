RUMEUR - Le Barça veut toujours vendre Dembélé

Les responsables du FC Barcelone chercheraient toujours à se séparer de leur ailier français, Ousmane Dembélé.

Lors des derniers jours du mercato d’été, le a tenté de transférer son attaquant français, Ousmane Dembélé. Ce fut sans réussite, mais les dirigeants du club comptent remettre cela en janvier prochain. C’est ce que rapporte le quotidien Sport ce samedi.

La source révèle que les responsables catalans ne croient plus du tout à la réussite de l’ancien rennais sous leurs couleurs. Ils seraient même prêts à revoir à la baisse leur prix. Ils demanderaient dorénavant 50M€ et non 80M€ pour ses services. peut être intéressé vu que le club anglais a fait des pieds et des mains pour enrôler le champion du monde 2018.

Dembélé fait tout pour séduire Koeman

Dembélé est donc toujours poussé vers la sortie par Barcelone. Pourtant, depuis quelques jours, il multiplie les efforts pour montrer son investissement et son désir de retrouver son rendement optimal. On l’a vu chaque jour à l’entrainement, alors que tous les autres joueurs de l’équipe sont au repos. Une attitude qui tranche avec celle qu’il pouvait afficher par le passé.

Reste à savoir si Ronald Koeman, l’entraineur de l’équipe, est prêt à lui donner sa chance. Jusque-là, le coach néerlandais ne lui a offert que 20 minutes de jeu lors des matches officiels.