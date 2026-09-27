Roy Keane s'en prend à Palmer : il a beaucoup de mauvaises habitudes

Roy Keane, légende de Manchester United, a adressé une critique cinglante à Cole Palmer, la star de Chelsea, affirmant qu'il ne le voit pas comme le joueur capable de faire progresser la sélection anglaise.

Interrogé sur l'absence de Palmer, avant la défaite de l'Angleterre face à l'Espagne (3-2) hier samedi en Ligue des nations, Keane a déclaré dans des propos télévisés : « Eh bien, je pense que, quelles que soient ses blessures, et s'il est réellement blessé… j'ai regardé son dernier match contre Brentford, et si vous croyez qu'il va hisser l'Angleterre à un niveau supérieur et remporter des titres, oubliez ça. »

À lire aussi

Le Bayern Munich concurrence le Barça pour le champion du monde

Combien de temps Mbappé et Konaté vont-ils manquer au Real Madrid ?

Il a poursuivi : « J'aime bien Palmer, c'est un garçon talentueux, mais il a beaucoup trop de mauvaises habitudes à mes yeux. »

La critique de Keane est intervenue quelques jours seulement après que le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a averti Palmer qu'il gâchait « beaucoup trop d'occasions ».

Palmer avait été convoqué par Tuchel pour le groupe de la Ligue des nations, après son absence lors de la Coupe du monde l'été dernier.

Mais le joueur de 24 ans s'est retiré des rencontres, aux côtés de Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford et Tino Livramento. L'absence de Palmer a été la plus controversée, d'autant plus qu'il a disputé l'intégralité des 90 minutes lors de la défaite de Chelsea (3-0) face à Brentford, la semaine dernière.

C'est la deuxième fois qu'il est convoqué en sélection anglaise avant de se retirer, depuis que Tuchel a pris ses fonctions en 2025.

Lors d'un direct sur « Twitch » la semaine dernière, Palmer a déclaré : « Je n'ai eu qu'une seule jambe pendant 10 mois », mais il a pris part à l'ensemble des sept matches de Chelsea cette saison, dont six comme titulaire et cinq disputés dans leur intégralité (90 minutes).



