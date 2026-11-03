Wayne Rooney, la légende de Manchester United, a lancé un défi à Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool, en l'invitant à l'affronter sur un ring de boxe.

Selon le journal « The Sun », la légende de l'Angleterre souhaite faire son retour sur le ring et a expliqué comment ce sport l'avait aidé à progresser en tant que jeune footballeur à Everton avant son transfert à Manchester United.

Rooney, âgé de 41 ans, a profité d'un moment lors de son apparition sur le compte TikTok du légendaire promoteur de boxe Frank Warren pour adresser des piques à son ancien rival de Liverpool.

Il a déclaré : « J'aimerais vraiment affronter Carragher, alors tu peux le lui dire. Carra, j'aimerais t'affronter sur le ring. »

L'ancien attaquant est retourné au Croxteth Amateur Boxing Club, fondé et dirigé par son oncle Richie Rooney, pour célébrer Jack Turner et Oliver Jones, les stars de sa ville natale.

Rooney a affirmé que son amour pour ce sport ne s'était pas estompé malgré le fait que les responsables du club d'Everton l'aient contraint à abandonner la boxe à l'âge de quinze ans.

Dans un long entretien publié par Queensberry Promotions, la société de Warren, Rooney a déclaré : « J'adore la boxe. J'adore regarder la boxe. Mais je n'étais pas assez bon pour emprunter cette voie. C'est ici que je suis à ma place. »

Il a poursuivi : « Je pense toujours que ma capacité à jouer avec Everton à seize ans doit beaucoup à la boxe, qui en a été une grande partie. Elle m'a aidé à développer mes jambes et mes muscles. Tu en as besoin pour ta force. »

Rooney avait été victime d'un célèbre K.-O. infligé par l'ancien latéral gauche de l'Écosse et de Sunderland Phil Bardsley lors d'une séance d'entraînement dans sa demeure en 2015.

Il y avait répondu en faisant semblant de s'évanouir lors de sa célébration de son but contre Tottenham après que le journal « The Sun » eut révélé l'information de ce K.-O. stupéfiant.

Le passage de Rooney à la boxe a longtemps été évoqué, puisqu'il avait été contacté pour rejoindre l'organisation Misfits de KSI il y a deux ans.

Puis l'ancien gardien de but de la sélection irlandaise Paddy Kenny avait lancé un défi à Rooney pour un combat l'an dernier, mais rien de tout cela ne s'est concrétisé.

Mais Rooney devra relever un autre défi avant de pouvoir se tourner vers la boxe, après l'annonce de sa participation à l'émission « I'm a Celebrity » plus tard cette année.

Il devrait percevoir une somme non dévoilée mais à « six chiffres », marchant ainsi dans les pas de son épouse Coleen, qui avait terminé deuxième de l'émission « I'm a Celebrity » en 2024.