« Ronald Koeman va se faire beaucoup de souci pour Virgil van Dijk avant la Coupe du monde »

Arno Vermeulen a vu Virgil van Dijk peiner considérablement ce week-end. Le défenseur central a subi une lourde défaite avec Liverpool face à Manchester City : 4-0. Lors de l'émission de football « Studio Voetbal », l'analyste a fait part de ses inquiétudes.

Samedi après-midi, Manchester City a écrasé Liverpool. Grâce à un triplé d'Erling Haaland et à un but d'Antoine Semenyo, l'équipe d'Arne Slot a été éliminée sans aucune chance de la FA Cup.

Mohamed Salah a également manqué un penalty pour les Reds. Alors que l'équipe de Slot avait pourtant bien commencé le match, elle s'est complètement effondrée après la pause. La défense ne semblait absolument pas stable, comme l'a également constaté Vermeulen.

« Ronald Koeman va se faire de grosses inquiétudes pour Virgil van Dijk », affirme l'invité régulier de Studio Voetbal. Van Dijk est le capitaine et le leader incontesté de l'équipe nationale néerlandaise. Cet été, il devra mener son équipe vers une Coupe du monde couronnée de succès.

Vermeulen a toutefois des doutes quant au joueur de 34 ans originaire de Breda. « Quand on voit la vitesse des attaquants de City et la façon dont Van Dijk se déplace, il ne faut pas laisser trop d’espace lors d’une Coupe du monde », a déclaré l’ancien responsable du football à la NOS.

À Liverpool aussi, une semaine très difficile attend Van Dijk, suppose Vermeulen. « Ils doivent bientôt se rendre à Paris », fait-il référence au match de Ligue des champions contre les tenants du titre, le Paris Saint-Germain. « Là-bas, ils ont quelques gars rapides qui courent sur le terrain ! »