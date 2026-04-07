« Ronald Koeman a promis un jour qu'il deviendrait encore l'entraîneur d'un club de l'Eredivisie »

Il n'est pas exclu que Ronald Koeman devienne un jour entraîneur du FC Groningen. Hans Nijland, ancien directeur général du « Fierté du Nord », raconte dans le podcast Radio Milko du Dagblad van het Noorden que le sélectionneur national lui avait promis cela autrefois.

Nijland a occupé le poste de directeur général de Groningue pendant pas moins de 23 ans : de 1996 à 2019. Il a donc pris sa retraite depuis un certain temps déjà, mais il revient encore régulièrement sur son mandat de directeur.

Par exemple, lorsqu’ils ont failli recruter le gardien Ronald Koeman junior, qui évoluait alors chez TOP Oss. « Il n’était même pas titulaire. Son nom a brièvement été évoqué chez nous, mais nous avions déjà pas mal de gardiens. Ça ne s’est donc pas fait », se souvient Nijland.

« J’en avais d’ailleurs discuté personnellement avec Ronald Koeman senior. Avec le recul, nous aurions bien sûr dû le faire. »

Nijland trouve remarquable que Koeman junior, désormais gardien de Telstar, continue de bien jouer malgré la pression qui pèse sur son nom de famille. « Les caméras sont toujours braquées sur lui. C'était encore le cas le week-end dernier, avec son père Ronald présent au stade. »

« C’est sympa, mais pour un garçon comme lui, c’est une pression énorme. Son nom de famille aussi. Je trouve donc que ce garçon est vraiment brillant. Et en termes de dégagements et de jeu, il est tout simplement comparable à notre gardien Vaessen. »

Nijland plaide donc pour que Groningue recrute Koeman junior dès maintenant. « Cela ouvrirait également de nouvelles perspectives pour Groningue. Et qui sait, si Lukkien part dans deux ou trois ans, Ronald Koeman serait alors le successeur idéal pour devenir entraîneur à Groningue. »

« Ronald me l’avait d’ailleurs promis un jour. C’était peu après le décès de Martin (son père, ndlr), et on se retrouvait tous ensemble. Ronald était là, ainsi qu’Erwin. Et je me souviens encore que Ronald avait dit : « Eh bien, Hans, ce serait vraiment sympa si Erwin et moi, on reprenait ton petit club. »

Entre 1980 et 1983, Ronald Koeman a disputé au total 97 matchs officiels pour Groningue. À l’Euroborg, une tribune porte son nom, ainsi que celui de son frère Erwin et de leur père Martin : la tribune Koeman.