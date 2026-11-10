L'AS Rome étudie la possibilité de recruter Alejandro Balde, le latéral du Barça, lors du prochain mercato hivernal, mais pose comme condition que le transfert soit conclu selon une formule financière précise, dans un contexte marqué par le montant élevé réclamé par le club catalan et le salaire perçu par le joueur.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Tiago Pinto... Tony D'Amico, le directeur sportif de l'AS Rome, figure désormais parmi les dirigeants intéressés par le recrutement de Balde, après que le joueur a séduit Gian Piero Gasperini, l'entraîneur des Giallorossi, qui estime que l'international espagnol est capable d'apporter un renfort important à son effectif et de l'aider à se battre pour le titre en Serie A.

L'AS Rome prévoit de s'attacher les services de Balde sous forme de prêt moyennant une somme d'argent, l'accord incluant une clause obligeant le club à acheter son contrat en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Cette formule permet au club italien de recruter le joueur dès le mois de janvier prochain, tout en reportant le versement de la plus grande partie du montant du transfert à la période estivale des transferts.

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Le montant financier freine le transfert

Malgré l'intérêt de Gasperini pour s'offrir les services du latéral espagnol, la conclusion du transfert se heurte à deux obstacles financiers : l'attachement du Barça à une valorisation élevée du joueur, auquel s'ajoute son important salaire, ce qui impose à l'AS Rome de consentir un effort financier considérable pour boucler les négociations.

En contrepartie, le Barça n'exclut pas de se séparer de Balde lors du mercato hivernal, le club catalan pouvant voir dans sa vente une occasion d'obtenir des liquidités susceptibles de l'aider à financer le recrutement d'un défenseur central, l'une des priorités de Hansi Flick pour renforcer l'équipe au cours de la seconde moitié de la saison.

L'intérêt pour le recrutement de Balde ne se limite pas à l'AS Rome : la Juventus suit également la situation du joueur, en prévision d'un départ d'Andrea Cambiaso des rangs de l'équipe. Du côté anglais, la liste des clubs intéressés par le latéral espagnol comprend Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City et Tottenham, tandis que l'AS Monaco figure parmi les clubs qui surveillent sa situation.

Entre la multiplicité des clubs désireux de le recruter et les exigences financières élevées du Barça, la mission de l'AS Rome s'annonce complexe, ce qui pousse le club italien à étudier la meilleure formule possible pour convaincre le Barça d'accepter le départ de Balde lors du mercato hivernal.