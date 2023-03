Roma : José Mourinho, c’était chaud avec le président de la Lazio !

Après le derby romain perdu par la Roma sur la pelouse de la Lazio (0-1), ça a chauffé entre José Mourinho et Claudio Lotito.

Très chaud sur le terrain, avec trois cartons rouges distribués par l’arbitre, le derby romain remporté par la Lazio face à la Roma (1-0) n’est pas redescendu en température après le coup de sifflet final. Dans le couloir qui mène aux vestiaires, ça a chauffé.

Bataille de regards

Notamment entre deux hommes, raconte ce lundi La Gazzetta dello Sport : José Mourinho, l’entraîneur de la Roma, et Claudio Lotito, président de la Lazio. Retour au couloir donc, où un début d’échauffourée a éclaté à proximité des deux hommes.

Alors que le défenseur de la Lazio Rome, Alessio Romagnoli, semblait sur le point d’en découdre avec son adversaire Gianluca Mancini, le président de la Lazio s’est approché pour s’interposer. Au passage, les regards et les corps se sont croisés avec le "Special One".

"Je suis président de la Lazio et toi, qui es-tu ?"

"Qu’est-ce que tu regardes ?", lui a ainsi lancé l’ancien entraîneur de Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham. "Je suis président de la Lazio et toi, qui es-tu ? Ici, c'est chez moi et je vais où je veux. Tu ne devrais même pas être ici", a répondu Lotito.