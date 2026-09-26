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imago-sport-1083836537.jpgBranislav Racko
Jeroen van Poppel
Traduit par

Rôle principal pour Modric (41 ans) et Perisic (37 ans) avec la Croatie

Tchéquie vs Croatie
Tchéquie
Croatie
UEFA Nations League A

Luka Modric et Ivan Perisic ont joué un rôle majeur samedi soir pour la Croatie lors du duel de Ligue des nations face à la Tchéquie. Les Croates ont pris l’avantage à Prague après la pause grâce à un joli but de Modric, avant que Perisic ne soit ensuite à l’origine du 1-2 avec une belle passe décisive.

Après une première période sans but, la Croatie a frappé presque immédiatement après la reprise. Igor Matanovic a remis le ballon à Modric, qui a pénétré dangereusement dans la surface avant de conclure magnifiquement après un crochet du corps.

Pour le capitaine de 41 ans, il s’agissait de son trentième but sous le maillot de la sélection croate. La Croatie n’a toutefois pas pu profiter longtemps de son avantage.

À la 53e minute, Adam Karabec a profité des errements défensifs des visiteurs pour ramener la Tchéquie à 1-1. La Croatie s’est ensuite clairement mise en quête d’un nouvel avantage.

Perisic, qui évolue au PSV, s’est lui aussi illustré. Le vétéran a adressé à la 77e minute un centre depuis le flanc gauche vers Marco Pasalic. Pasalic a devancé son adversaire direct et a placé sa tête entre les jambes du gardien Lukas Hornicek : 1-2.

La Tchéquie a cru égaliser deux minutes plus tard, après que Matej Radosta a poussé le ballon au fond. La VAR a toutefois constaté un hors-jeu d’Adam Hlozek au début de l’action, ce qui a entraîné l’annulation de l’égalisation.



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