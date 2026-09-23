Rodri, capitaine de la sélection espagnole et nouvelle star du Barça, a ouvert son cœur et dévoilé des coulisses passionnantes concernant son avenir, affirmant que le Real Madrid a fait tout son possible pour le recruter lors du dernier mercato estival, un aveu qui pourrait raviver la rivalité entre les deux ennemis.

Les déclarations de Rodri sont intervenues lors d'une interview exclusive accordée au célèbre journaliste Juanma Castaño dans la fameuse émission « El Partidazo de COPE », depuis le rassemblement de la sélection espagnole, où il a évoqué son transfert au Barça, ses grandes chances de remporter le Ballon d'Or et la vérité sur les négociations avec le Real Madrid.

Des éloges pour la direction du Real Madrid

Au sujet de ses chances de rejoindre le Real Madrid cet été, Rodri n'a pas nié l'ampleur de l'intérêt madrilène, allant même jusqu'à saluer la manière dont le club l'a approché.

Rodri a déclaré avec franchise : « Le Real Madrid a manifesté un grand intérêt pour moi dès le début, et ils se sont comportés de manière irréprochable. Ils ont fait tout leur possible pour me recruter. J'ai parlé avec des personnes là-bas qui m'ont transmis leur enthousiasme et leur profond désir de me voir les rejoindre, et c'est ce qui a rendu ma décision finale encore plus difficile. »

Rodri est actuellement l'un des noms les plus en vue sur la scène mondiale, après son retentissant transfert estival au Barça, son nom associé au Ballon d'Or et le fort intérêt que lui porte le Real Madrid.

Il défend les arbitres

Dans une autre partie de l'interview, le capitaine de la Roja est revenu sur la grande polémique arbitrale qui a accompagné le récent match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid.

Il a déclaré : « Je ne sais pas si Koke pouvait retirer son pied ou non, mais la faute qu'il a commise sur Kang-in mérite assurément le carton rouge. »

Et d'ajouter, en défense du système arbitral : « Indépendamment de cette action, les arbitres peuvent se tromper sur un match, mais leurs erreurs ne peuvent être comparées à une saison entière de 38 matchs. Dire que les arbitres souhaitent voir le Barça remporter le championnat nuit énormément au football. »

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Il a conclu ses propos par un message apaisant : « Il n'y a aucun mal à soutenir son club et à le défendre, mais jusqu'à un certain point. Au bout du compte, nous sommes tous humains et nous faisons des erreurs. »