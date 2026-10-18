Rodri redécouvre un talent négligé en 2026

Rodri a inscrit son premier but sous les couleurs du Barça, lors de la victoire face au Real Betis (5-2), samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, en trouvant la faille d'une tête à la 41e minute, sur un corner tiré par Fermin Lopez.

Ce but est survenu lors de la dixième rencontre de Rodri avec le maillot blaugrana, et il s'agit du deuxième but de la tête du milieu de terrain espagnol au cours des trois dernières années.

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La fois précédente où Rodri avait marqué de la tête, au cours des trois dernières années, remonte au 4 mars 2026, lorsqu'il évoluait à Manchester City, lors de la rencontre face à Nottingham Forest, après un centre de Rayan Aït-Nouri.

Ainsi, sa tête face au Betis, consécutive à une passe décisive de Fermin Lopez, devient le deuxième but inscrit par Rodri de cette manière cette année, selon le compte « MisterChip », spécialisé dans les statistiques.

Avec cette victoire contre le Real Betis, le club catalan prend la tête du championnat avec 27 points, soit 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, son dauphin, tandis que le club andalou reste bloqué à 19 points, à la troisième place du classement de la Liga.

Le Barça se prépare à un rendez-vous bouillant en Ligue des champions, avec un déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, mardi prochain, lors de la troisième journée de la compétition.



