Rodri, la nouvelle recrue du milieu de terrain de Barcelone, a choisi son numéro de maillot avec le club catalan, en vue de débuter son aventure avec l'équipe lors de la nouvelle saison.

Barcelone a officialisé plus tôt ce mardi la signature de Rodri en provenance de Manchester City, avec un contrat courant jusqu'en 2030.

Rodri portera le maillot numéro 16 avec le Barça, le milieu de terrain espagnol retrouvant ainsi un numéro qui lui a été associé lors d'étapes importantes de sa carrière professionnelle.

Selon le journal « Sport », le choix de ce numéro par Rodri est intervenu après la décision de Fermín López de changer de maillot et de reprendre le numéro 7, devenu disponible à la suite du départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Fermín avait exprimé sa tristesse d'abandonner le numéro qu'il avait porté durant ses premières années avec l'équipe première.

D'après « Sport », le numéro 16 revêt une importance particulière dans la carrière de Rodri, après qu'il l'a porté à différentes périodes avec Villarreal et Manchester City, ainsi qu'avec la sélection espagnole.

Hansi Flick compte sur Rodri pour être l'un des principaux piliers de Barcelone, en tirant profit de son expérience et de ses qualités dans l'organisation du jeu et le contrôle du milieu de terrain, dans une transaction dont le club espère qu'elle lui apportera l'équilibre qu'il recherche.

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