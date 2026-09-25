Rodri lève le voile sur le message de Manchester City aux joueurs concernant les accusations

Rodri, ancien joueur de Manchester City et international espagnol, a réaffirmé sa conviction quant à l'innocence de son ancien club dans l'affaire des infractions financières qui lui sont reprochées, soulignant que ce que l'équipe a accompli au cours des dernières années est le fruit du travail et de l'effort collectif, et non de l'argent.

Rodri, transféré au Barça l'été dernier, a déclaré dans des propos à la presse, en réaction à la sanction éventuelle visant Manchester City : « Nous avons connu une procédure judiciaire similaire en 2020, et seule l'accusation a changé. Le club a toujours affirmé que nous échapperions à toute sanction, et nous avons d'ailleurs été innocentés. Nous avons été condamnés en première instance, comme c'est le cas aujourd'hui, mais j'espère que justice sera rendue. »

Il a ajouté : « Je connais bien Manchester City, et ils nous avaient rassurés à l'époque en affirmant qu'ils avaient pris toutes les mesures adéquates », avant d'évoquer les craintes concernant un éventuel retrait des titres du club : « Quand on voit tous ces gens qui ont fourni tant d'efforts à Manchester City pour atteindre le succès, on comprend que ce que nous avons accompli est indéniable. »

Le milieu de terrain espagnol a poursuivi : « Son prix n'a pas été l'argent, mais l'effort et l'esprit collectif. Tout ce que nous avons réalisé était mérité ; nous avons créé l'une des plus belles époques du football anglais. Je crois en l'innocence du club ; nous l'avons déjà prouvé en 2020. »

Rodri a également parlé des ambitions de la sélection espagnole après le sacre en Coupe du monde, affirmant que les joueurs ressentent une grande responsabilité après cet exploit, mais qu'ils sont « assoiffés de plus », exprimant leur souhait de remporter la Ligue des nations.

Quant à ses chances de remporter le Ballon d'Or, Rodri a déclaré qu'il souhaitait bien sûr décrocher le trophée, mais qu'il était conscient que cela dépendait de ses performances et de l'évaluation des journalistes, ajoutant que les récompenses individuelles restent « une récompense du travail collectif », tout en souhaitant que le trophée revienne à un joueur espagnol.

Rodri a par ailleurs salué l'entente entre les joueurs de la sélection espagnole, notamment avec la présence d'un grand nombre d'entre eux au Barça, précisant que le style du club catalan ressemble beaucoup à la façon de jouer de la sélection, ce qui contribue à instaurer l'harmonie au sein de l'équipe.