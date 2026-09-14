Rodri : le Barça n'est pas le favori pour remporter la Ligue des champions

L'Espagnol Rodri, milieu de terrain du Barça, a affirmé qu'un sacre en Ligue des champions était possible pour l'équipe cette saison, tout en insistant sur le fait que le club catalan n'était pas le favori pour remporter le titre.

Rodri a déclaré, dans des extraits d'une interview mise en avant par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « La Ligue des champions est possible, mais je ne pense pas que nous soyons les favoris. »

L'ancien joueur de Manchester City, que le Real Madrid, alors dirigé par Mourinho, avait souhaité recruter par le passé, a estimé que le Barça disposait des atouts pour reconquérir le trône européen après une absence de 12 ans, tout en appelant au réalisme et en avertissant que l'équipe devait corriger plusieurs défauts pour éviter de répéter les erreurs du passé.

Concernant la question de savoir s'il considérait la Ligue des champions comme un titre accessible cette saison, alors que personne au sein du Barça ne cache qu'il s'agit du plus grand objectif, et sur la base de ce qu'il observe dans le vestiaire et aux entraînements, le journal a posé la question au joueur : « Ici, personne ne cache que la Ligue des champions est le plus grand objectif du Barça. À partir de ce que tu vois dans le vestiaire et aux entraînements, penses-tu que c'est un titre accessible cette saison ? »

Et Rodri de répondre, en précisant : « Oui, je vois clairement que c'est un titre possible, et c'est, si l'on peut dire, cette étape qu'il nous reste à franchir pour nous imposer durablement et montrer à l'Europe la nature de l'équipe que nous représentons. C'est pour cela que je ne pense pas que nous soyons les favoris ; il faut que nous comprenions d'où nous venons, et que nous comprenions ce qu'il faut pour être champions. Cette équipe a encore besoin de corriger plusieurs choses pour devenir championne. »

La nouvelle recrue du Barça a ajouté : « Des joueurs comme moi sont venus en partie pour cela, pour grandir et apporter à l'équipe cette part que je crois importante pour remporter des titres très particuliers comme la Ligue des champions, car je pense que la Ligue des champions n'est pas la compétition du meilleur, mais une compétition de moments et de la compréhension de ce que sont ces moments, et je pense que c'est peut-être là la marge de progression qu'il reste à cette équipe. Maintenant, si tu me demandes s'il y a des possibilités, c'est justement pour cela que je suis venu ici. »

Au sujet de l'évaluation tactique et des aspects à corriger, on a demandé à Rodri : « Sur le plan tactique, donne quelques exemples de ce qu'il faut corriger. Nous avons vécu les détails du quotidien du Barça et nous avons vu comment on t'expulse un défenseur central lors de la confrontation face à l'Atlético Madrid à l'aller et un autre au retour, comment tu te rends au stade de l'Inter Milan et tu mènes au score avant qu'ils ne renversent la situation, et comment tu inscris six buts sur l'ensemble des deux confrontations mais qu'ils en marquent sept... »

Et Rodri de répondre : « Tu l'as dit toi-même. Il s'agit exactement de ce que tu dis, à savoir maîtriser ces moments décisifs des phases à élimination directe lorsque surviennent les confrontations cruciales. Les cartons rouges, les penaltys, et peut-être ne pas encaisser plus qu'il ne faut. Tout cela détermine si tu te qualifies ou non. C'est pourquoi il vaut peut-être mieux ne pas être aussi excellents offensivement que davantage constants et solides. Et les équipes qui ont réussi à gagner te l'ont prouvé, voilà donc la marge de progression que nous possédons, j'en suis certain. »

Rodri a conclu ses propos en déclarant : « Mais cela est aussi lié à l'expérience, et je l'ai toujours dit : avant de gagner, il faut perdre et il faut apprendre, et ceux qui parmi nous ont réussi à remporter des choses importantes le savent. J'ai joué en Ligue des champions un nombre de fois que je ne saurais dire avant que nous ne parvenions à la gagner, je comprends donc qu'il y a un apprentissage tiré de cette expérience, et je comprends que les joueurs apprennent année après année. »



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