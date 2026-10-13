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Le Real Madrid a déjoué

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Un rapport de presse a révélé que Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, a franchi une étape importante vers un transfert au Barça lors de la prochaine période.

Julian Alvarez (26 ans), l'attaquant de l'Atlético Madrid, a récemment décidé de mettre fin à sa relation professionnelle avec son agent, Fernando Hidalgo, et a reçu plusieurs offres pour le remplacer.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le changement est en bonne voie : Pablo Barquero, agent de Rodri, joueur du Barça, est celui qui a le plus convaincu Alvarez et sa famille de le rejoindre dans sa carrière professionnelle, et l'accord devrait être finalisé prochainement.

Parmi les noms évoqués comme options possibles figuraient l'ancien footballeur Javier Pastore, agent de son ami proche Enzo Fernandez, et même Jorge Mendes, qui avait déjà étudié la possibilité d'ajouter l'attaquant argentin à la liste de ses clients.

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Cependant, il semble que Julian ait opté pour Barquero, avec qui il entretient une bonne relation.

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Cette bonne entente remonte à la période où ils travaillaient ensemble à Manchester City, où il a rencontré Rodri, et où ils ont pu se rapprocher et faire connaissance.

Julian fait grandement confiance à Barquero, qu'il considère comme un agent expérimenté et aguerri, mais en même temps plus discret.

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C'est Barquero qui a organisé le transfert de Rodri au Barça cet été, malgré les négociations du Real Madrid, une démarche qui rapproche davantage le joueur argentin du club catalan.

En réalité, le Barça est la destination préférée de Julian Alvarez, et l'été dernier, il n'a pas caché son désir de quitter l'Atlético Madrid pour réaliser ce rêve, même s'il n'a pas mentionné publiquement le club catalan.

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La décision de l'attaquant de changer d'agent intervient après un été très difficile sur le plan professionnel, marqué par des négociations et une tentative avortée de rejoindre le Barça.

Cette opération a échoué, ce qui a fortement affecté le joueur, professionnellement et personnellement. On estime que la manière dont cette période a été gérée a été l'un des facteurs qui ont poussé « l'Araignée » à se séparer d'Hidalgo et à chercher une nouvelle façon de gérer son avenir.