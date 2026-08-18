Rodri gifle le Real Madrid lors de sa présentation : le Barça était mon premier choix

Le milieu espagnol Rodri, nouvelle recrue du FC Barcelone, a dévoilé les coulisses de son transfert vers le club catalan en provenance de Manchester City, affirmant que quitter le club anglais n'a pas été une décision facile, mais qu'il a choisi Barcelone comme son « premier choix ».

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi la signature de Rodri en provenance de Manchester City, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030, dans l'un des transferts les plus marquants du club catalan lors du mercato estival en cours.

L'annonce est intervenue après la conclusion d'un accord définitif entre les deux clubs, pour un montant total avoisinant les 76,5 millions d'euros, comprenant environ 60 millions d'euros fixes, en plus de variables liées à la réalisation de conditions spécifiques.

Rodri : Barcelone était mon premier choix

Lors de sa conférence de présentation en tant que joueur du FC Barcelone, Rodri a évoqué les raisons qui l'ont poussé à choisir le Barça, déclarant : « Je suis très heureux d'être ici. C'est une journée très particulière, un nouveau chapitre très important dans ma carrière. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Prendre cette décision a été difficile, d'abord parce qu'il fallait quitter Manchester City, le club qui m'a tout donné et où j'étais très heureux. Je lui serai éternellement reconnaissant, et je les remercie également d'avoir compris que le moment était venu de partir. »

Il a poursuivi : « Barcelone est un très grand club, une référence à l'échelle mondiale grâce à sa façon de comprendre le football et aux valeurs qu'il représente. J'avais d'autres options, mais Barcelone était mon premier choix, et c'est ce que j'ai fait comprendre au président Joan Laporta. »

Les déclarations de Rodri viennent confirmer les informations de presse qui avaient indiqué qu'il avait refusé une offre du grand rival, le Real Madrid, pour le rejoindre, préférant porter le maillot du Barça.

Qu'a-t-il dit à propos de Busquets ?

Rodri a abordé les comparaisons établies entre lui et l'ancienne légende du FC Barcelone, Sergio Busquets, soulignant que la ressemblance entre eux tient essentiellement au poste et au style de jeu.

Il a déclaré : « Je l'ai déjà dit auparavant. Busquets était une grande référence. Je comprends la comparaison en raison du poste et du style, mais c'est un privilège pour moi. »

Il a ajouté : « Nous avons des caractéristiques différentes et d'autres communes. Je l'ai toujours admiré et j'ai essayé d'apprendre de lui et de tirer parti de certaines choses qu'il faisait. »

Rodri a poursuivi au sujet de Busquets, qui occupe actuellement un rôle avec l'équipe réserve du FC Barcelone : « Il est maintenant avec l'équipe réserve, et je le verrai un peu plus. C'est un ami, un coéquipier et une grande référence. »

Rodri sur Flick : un entraîneur transparent dont l'idée me séduit

Le milieu de terrain espagnol a dévoilé son premier échange avec l'entraîneur allemand Hansi Flick, affirmant que les propos de ce dernier ont renforcé son enthousiasme à l'idée de vivre sa nouvelle expérience à Barcelone.

Rodri a déclaré : « J'ai parlé avec Flick, et il m'a transmis son enthousiasme. Jouer sous ses ordres me motive beaucoup, il a une idée très courageuse du football, et cela me séduit énormément. »

Il a ajouté : « J'ai encore une marge de progression, et il peut m'aider à devenir un joueur plus complet. »

Rodri a indiqué qu'il avait été davantage en contact au cours de la dernière période avec le directeur sportif Deco et le président Joan Laporta, précisant que Flick est « un entraîneur transparent, qui te dit ce qu'il attend de toi ».

Il a expliqué : « Il s'agit du rôle dont l'équipe a besoin de la part d'un joueur d'expérience. Je veux transmettre cette expérience à mes coéquipiers et venir pour apporter un plus. »

Un accueil chaleureux dans le vestiaire

Rodri a évoqué ses premières impressions au sein de l'équipe catalane, après avoir passé près de deux mois en contact avec plusieurs de ses coéquipiers.

Il a déclaré : « J'ai passé près de deux mois avec plusieurs de mes coéquipiers, et l'accueil a été très chaleureux. Le vestiaire regroupe un groupe très jeune, qui a une grande envie de réaliser des choses importantes. »

Il a ajouté : « J'espère apporter ce pour quoi je suis venu. J'ai intégré un vestiaire soudé et animé d'une grande envie. »

Prêt à jouer

Rodri a également rassuré les supporters du FC Barcelone quant à sa forme physique, affirmant qu'il était capable de reprendre rapidement les entraînements.

Il a déclaré : « Je suis prêt à jouer dès maintenant. L'opération n'a pas du tout été quelque chose de conséquent, il s'agissait simplement d'une intervention médicale bénigne, sans hospitalisation. »

Il a ajouté : « J'espère pouvoir m'entraîner normalement demain, et je me plierai à ce que l'entraîneur jugera approprié. Je veux finaliser les démarches du transfert et rejoindre les entraînements de Hansi le plus rapidement possible. »

Le FC Barcelone se prépare à affronter Al Ahly d'Égypte demain mercredi lors du match amical du Trophée Joan Gamper, mais il est peu probable que la nouvelle recrue y participe.