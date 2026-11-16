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Rodri, joueur de Barcelone et capitaine de la sélection espagnole, a évoqué l'exploit réalisé par son équipe nationale sous la houlette du sélectionneur Luis de la Fuente, assurant que la série de victoires record reflète l'important travail accompli par le staff technique.

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Rodri a reçu le prix des valeurs 2026 lors de la cérémonie annuelle organisée par le quotidien Sport, qui s'est tenue à La Pedrera en présence de plusieurs personnalités du monde du sport.

Hans Flick, l'entraîneur de Barcelone, devait assister à la cérémonie pour recevoir son prix, mais il a dû se faire excuser en raison d'un rhume, tandis que le joueur madrilène s'est confié sur sa situation personnelle actuelle.

« Je profite beaucoup plus maintenant, a déclaré Rodri. Après la grave blessure que j'ai subie, et avec l'âge, puisqu'on vieillit, j'ai le sentiment de mieux savourer les moments, comme lors de la dernière Coupe du monde. »

Rodri a reçu le prix au nom de la sélection espagnole, mais il a précisé qu'il préférait la qualifier d'équipe : « Je préfère l'appeler une équipe, parce que c'est réellement ce que nous représentons. »

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Et d'ajouter : « C'est dans les moments difficiles que cela se voit le plus. Nous sommes un groupe, plutôt une famille très unie, et même si nous avons perdu hier, la série de victoires que nous avons enchaînée et qui est devenue un record reflète le travail que nous accomplissons avec Luis de la Fuente. »

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Une carrière semée de défis

La carrière de Rodri n'a pas été exempte de défis. Malgré le statut considérable qu'il a acquis dans le football européen, le milieu de terrain espagnol a vécu avec sa grave blessure de septembre 2024 l'une des étapes les plus difficiles de son parcours professionnel, contraint de s'éloigner des terrains pendant une longue période, un coup dur pour son club, Manchester City, comme pour la sélection espagnole.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, il a vu sa saison avec le club anglais prendre fin, alors qu'il en était l'un des éléments les plus en vue et les plus influents dans le style de jeu. Son absence ne se résumait pas à la perte de ses qualités défensives : elle touchait aussi son rôle dans la construction des attaques et la maîtrise du rythme des matchs, sans oublier sa capacité à offrir à ses coéquipiers l'équilibre nécessaire entre les lignes.

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Malgré la difficulté de cette période, Rodri a réussi à retrouver progressivement son rang, en s'appuyant sur sa grande expérience et sa lecture du jeu, des qualités qui ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Il avait auparavant mené l'Espagne au titre de l'Euro 2024, avant de remporter la même année le Ballon d'Or, devançant plusieurs des plus grandes stars du football, une consécration pour sa carrière exceptionnelle.

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L'été 2026 a marqué un tournant important dans la carrière du joueur, avec son transfert de Manchester City à Barcelone, une opération qui a ramené la star espagnole en Liga après sept années passées en Angleterre.

Rodri a signé avec le club catalan un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030, devenant l'une des principales recrues du projet de l'entraîneur Hans Flick, grâce à sa capacité à régler le tempo du jeu et à faire le lien entre les lignes.

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Le prix de Flick

En l'absence de Flick, c'est Rafa Yuste, vice-président du Barça, qui a reçu le prix au nom du technicien allemand, saluant les qualités de l'entraîneur de Barcelone.

« Les gens l'aiment parce qu'il fait preuve d'une grande humilité et sait toucher les cœurs, a déclaré Yuste à propos de Flick. Il veut gagner en proposant un football attrayant, et c'est ce qui lui permet de séduire les supporters. Il possède de grandes valeurs. »