Rodri demande à un joueur du Barça de lui céder son numéro de maillot

L'Espagnol Rodri est sur le point de rejoindre officiellement le Barça, et l'ancien joueur de Manchester City a déjà arrêté son choix concernant le numéro qu'il souhaite porter avec la formation catalane.

Le Barça avait finalisé son accord avec Manchester City pour recruter Rodri, et devrait annoncer officiellement la transaction dans les prochaines heures, après avoir accepté, selon des rapports concordants, de verser 60 millions d'euros comme montant fixe, en plus de 16 millions au titre des bonus et variables. Le joueur signera quant à lui un contrat de quatre saisons, pour un salaire dépassant 13 millions d'euros nets par an, ce qui fera de lui l'un des mieux payés de l'équipe.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Rodri a demandé à la star du Barça Fermin Lopez de lui céder le maillot numéro 16, que le milieu de terrain a porté tout au long de sa carrière avec Manchester City et la sélection espagnole.

Romano a ajouté, via son compte sur la plateforme X, que Fermin Lopez a accepté de changer de numéro, se préparant à porter le maillot numéro 7, ce qui ouvre la voie à Rodri pour conserver son numéro emblématique « 16 » avec le Barça.

Le Barça devrait dévoiler, lors de l'annonce officielle de la transaction, le numéro définitif que portera Rodri, mais tous les indices confirment que le milieu de terrain espagnol continuera d'arborer le maillot numéro 16 lors de sa nouvelle aventure au sein du stade « Spotify Camp Nou ».

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