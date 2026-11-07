Rodri, la star du Barça, a terminé sa journée avec un moral en berne, après avoir pris connaissance de l'ampleur de sa blessure.

Mais passé le premier choc, et malgré sa tristesse de manquer la confrontation face à l'Atlético Madrid, dimanche prochain, ainsi que les deux matches de la sélection espagnole contre la République tchèque et l'Angleterre, il aborde la période de récupération avec un grand optimisme.

Le journal Sport a rapporté que les dernières heures ont été marquées par des signaux positifs, qui amènent Rodri et les médecins du Barça à penser que ses chances d'être rétabli pour la confrontation face à Manchester City, le 8 décembre prochain, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, semblent envisageables.

Rodri a fait part de cette heureuse surprise aux joueurs du Barça, son objectif étant d'être prêt à 100 % pour disputer une rencontre d'une très grande importance à ses yeux.

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La confrontation face à Manchester City revêt en effet un caractère particulier pour Rodri, puisqu'il s'agit du club avec lequel il a connu ses plus grands succès sur les plans personnel et collectif, un club envers lequel il éprouve une immense gratitude et à qui il restera toujours reconnaissant.

De ce fait, le programme de récupération et les horaires des entraînements sont conçus dans le but de le préparer à un retour au cours de la première semaine de décembre. Affronter le club qui fut sa maison pendant plusieurs saisons représente par ailleurs une motivation supplémentaire pour lui.