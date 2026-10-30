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L’entraîneur intérimaire du Bayern Munich, Aaron Danks, a salué la solidité défensive du Borussia Dortmund avant leur rencontre de samedi à l’Allianz Arena. Danks a également fait le point sur l’état de forme de Joshua Kimmich et s’est dit convaincu que le jeune milieu de terrain Lennart Karl saurait gérer la pression.

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Le Bayern se prépare à percer la défense tenace de Dortmund

Le Bayern Munich s'apprête à relever un sérieux défi tactique face au Borussia Dortmund de Niko Kovac, qui se présente à l'Allianz Arena avec l'une des défenses les moins perméables du championnat. Les deux équipes abordent la huitième journée à égalité en tête de la Bundesliga, avec 17 points chacune.

Le co-entraîneur Aaron Danks a désigné la solidité défensive de Dortmund comme l'un des principaux défis pour son attaque.

Le Bayern espère trouver la faille face à son rival après avoir inscrit 16 buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Danks salue la défense du BVB et évoque ses liens avec l'Angleterre

Évoquant l'organisation de Dortmund, Danks a établi des comparaisons avec d'autres défis européens tout en soulignant qu'il connaissait plusieurs attaquants adverses. « Ils sont très bons défensivement. Ils encaissent très peu de buts », a déclaré Danks.

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« Nous affrontons souvent des adversaires qui s'organisent ainsi, comme Arsenal. Arsenal n'avait pas non plus encaissé de but en Ligue des champions avant de venir ici. »

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« Mais Dortmund possède aussi de bons attaquants. J'en connais quelques-uns depuis mon passage en Angleterre. Nous devons être prêts pour chaque phase du match », a insisté Danks.

Danks soutient l'étoile montante Karl et fait le point sur Kimmich

Danks a apporté son soutien au jeune milieu de terrain Lennart Karl et fait le point sur l'état de forme de joueurs cadres. « Ce que traverse Lenny est tout à fait normal. À son âge, il y a des hauts et des bas, comme sur des montagnes russes », a expliqué Danks. « Nous le soutenons pleinement... Il a très bien joué lors des deux derniers matches. »

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Concernant l'effectif, Danks a ajouté : « Ce match arrive trop tôt pour Manuel Neuer... Jo Kimmich a effectué deux séances individuelles et s'entraînera avec l'équipe aujourd'hui. Nous verrons ensuite avec lui. »

Max Eberl a ajouté que Kimmich prendrait la décision finale concernant sa participation avec le staff médical.

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Un Klassiker à fort enjeu attend les deux équipes à l'Allianz Arena

Danks a assuré aux supporters que son groupe était parfaitement préparé à jouer sous les regards du monde entier samedi soir.

À égalité de points, les deux équipes savent qu'une victoire permettrait au vainqueur de prendre une avance précieuse dans la course au titre.

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À l'approche du coup d'envoi, le Bayern se concentre entièrement sur la mise en œuvre de son plan tactique.