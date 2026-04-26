Au FC Barcelone, le dossier du poste d’attaquant pour la saison prochaine suscite de nombreuses spéculations. Si Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Ferran Torres occupent actuellement ces rôles, la BBC affirme disposer d’informations exclusives sur l’avenir du Polonais et de l’Anglais.

Prêté par Manchester United, l’international anglais souhaite prolonger son séjour en Catalogne. Son contrat de prêt inclut une option d’achat : si le Barça la lève, il deviendra officiellement joueur blaugrana la saison prochaine.

Toutefois, l’entourage de l’Anglais commence à s’irriter : des rumeurs indiquent que le club catalan viserait deux autres avant-postes, ce qui réduirait les chances d’un transfert définitif. Selon les échos recueillis par la BBC dans les couloirs du stade, les trente millions d’euros de l’option d’achat pourraient être alloués à d’autres priorités.

L’entourage de l’Anglais reste serein : les rumeurs font partie du jeu des négociations. Une chose est sûre : si le Barça active l’option d’achat, Rashford devra accepter une baisse de salaire.

Par ailleurs, la BBC confirme le départ imminent de Robert Lewandowski : son contrat expire et, malgré les efforts du Barça pour le prolonger, l’attaquant de 37 ans a rejeté les conditions proposées.

Le club catalan lui aurait proposé une baisse de salaire et un rôle secondaire, ce que l’avant-centre, toujours ambitieux, n’a pas accepté. La Juventus et l’AC Milan suivent avec attention sa situation.

Selon la BBC, Julián Álvarez est une priorité absolue. L’Argentin devrait coûter plus de 120 millions d’euros, ce qui complique considérablement son arrivée. L’autre attaquant visé doit présenter un profil dynamique : un joueur capable de presser haut et fort sans ballon, d’imposer une intensité élevée et de se montrer décisif dans le jeu de passes courtes.