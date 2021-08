Riyad Mahrez envoie un message fort

L'international algérien est très en jambes depuis le début de la pré-saison.

En verve, le Fennec. La star des Verts d'Algérie, Riyad Mahrez, enchaîne les prestations XXL depuis le début de la pré-saison avec Manchester City.

Mahrez, le meilleur citizen du moment

Le champion d'Afrique envoie un message fort à son entraîneur, Pep Guardiola, en vue d'une éventuelle titularisation lors du retour prochain des matches à enjeu.

Ce mardi, lors du joli succès des champions d’Angleterre sur Blackpool en amical (4-1), l'ailier s’est ainsi offert un but et d’une passe décisive.

A la 48e minute, il a pu compter sur une offrande de Fernandinho pour marquer. Et dix minutes plus tard, c’est lui qui a joué les passeurs en faveur d'Ilkay Gundogan, pour que le milieu allemand aggrave la marque.

L'ancienne star de Leicester City a été le le joueur de City le plus en forme en cette période estivale, avec trois réalisations et deux caviars.

Reste à savoir s'il pourra transposer cette forme estivale sur les rencontres officielles de City. Nous pourrons vérifier cela dès le week-end prochain avec le choc de Community Shield, prévu contre... son ancienne formation de Leicester.

Pour rappel, dans un entretien récent accordé à la chaine Youtube Oui Hustle, l’international algérien avait déclaré qu’il ne pense pas à un changement de club. « Si j’ai envie d’aller plus haut ? Je ne vois pas ce qu’il y a de plus haut que City. Essayer un autre championnat ? Non, j’aime vraiment l’Angleterre et le football anglais est magnifique. Je n’ai pas envie de le quitter. Et j’ai des objectifs à aller chercher ».