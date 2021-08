Ricardo Carvalho explique pourquoi Cristiano Ronaldo et Mbappé ont autant de succès

L'ancien défenseur international portugais a joué avec le quintuple Ballon d'Or en sélection et avec un le champion du monde à Monaco.

Ricardo Carvalho a levé le voile sur les raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé ont atteint le sommet du football mondial et maintenu des normes remarquables que peu peuvent espérer égaler. L'ancien défenseur international du Portugal a passé de nombreuses années à jouer avec Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, savourant la gloire de l'Euro 2016, ainsi que trois saisons ensemble au Real Madrid.

Carvalho a vu Cristiano Ronaldo au sommet de sa carrière, sans aucun signe de l'icône de 36 ans permettant à ses pouvoirs de s'affaiblir de sitôt, et n'est pas surpris d'avoir vu l'attaquant de la Juventus conserver une position au sommet de son métier. Ricardo Carvalho a déclaré dans une interview accordée à FourFourTwo lorsqu'on lui a demandé si le monde voyait le vrai Ronaldo : "Je pense que les gens le voient maintenant, oui".

"Il a beaucoup grandi au fil des ans et est beaucoup plus mature. Une chose n'a cependant pas changé: toute sa vie tourne autour de la réussite dans tout ce qu'il fait. Cristiano est un perfectionniste. Il ne vous demande rien qu'il ne puisse faire lui-même. Les gens peuvent le critiquer et ne pas être d'accord avec lui, mais il ne fait aucun doute qu'en tant que footballeur, il est le plus grand symbole du Portugal dans le monde - et de par son propre mérite, il occupe cette position depuis de nombreuses années déjà", a ajouté l'ancien défenseur de l'ASM.

Carvalho s'attendait à l'ascension de Mbappé

En quittant Ronaldo et le Real Madrid en 2013, Carvalho a profité de l'occasion pour rejoindre Monaco. C'est au stade Louis II qu'il a découvert pour la première fois un talent précoce qui allait avoir le même impact sur la scène mondiale que Ronaldo. Mbappé est, à seulement 22 ans, quadruple champion de France et champion du monde avec les Bleus en 2018. Sur le potentiel évident qui continue d'être développé par l'attaquant du PSG en fin de contrat en juin 2022, Carvalho a ajouté : "C'est une personne cinq étoiles".

"La meilleure chose à propos du football, c'est quand vous rencontrez des enfants comme lui qui deviennent des idoles pour un tas de gens, puis vous réalisez qu'il n'a pas changé du tout par rapport à ce garçon que vous connaissiez. C'est Mbappe. C'était incroyable de voir émerger un talent comme lui. Nous avions une bonne relation, et récemment, quand j'étais entraîneur adjoint de Marseille, nous avons joué contre le PSG en Supercoupe de France. Il est venu sur notre banc pour me faire un câlin", a expliqué le Portugais.

"À Monaco, tout ce dont nous parlions avait pour seul but de l'aider à progresser. Quand vous débutez et que vous avez les traits qu'il avait, vous pouvez être plus individualiste que vous ne le devriez, il était donc important pour lui d'améliorer sa prise de décision. Il a toujours voulu faire plus et sentait qu'il le pouvait, mais il est crucial de trouver un équilibre pour l'équipe. C'est ainsi qu'il a atteint ce niveau", a conclu Ricardo Carvalho.