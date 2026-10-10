Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Getafe, ce samedi soir, au stade Spotify Camp Nou, lors de la huitième journée de Liga.

Selon le journal Mundo Deportivo, Flick avait révélé à l'avance, lors de la conférence de presse, certaines nouveautés, comme le retour de Joan García dans les buts et la première titularisation de Gabriel Jesus.

Mais le technicien allemand a surpris tout le monde en procédant à un remaniement relativement important dans la composition, puisqu'il a décidé de laisser Pau Cubarsí et Pedri sur le banc.

Voici la composition du Barça :

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Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Gordon

Quant aux joueurs qui prendront place sur le banc, il s'agit de Szczęsny, Lewakowicz, Cancelo, Baldé, Brian Fariñas, Cubarsí, Fermín López, Pedri, Karim Adeyemi, Marc Bernal et Hamza Abdelkrim.

À noter que le Barça est privé des services de Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong et Roony Bardghji.