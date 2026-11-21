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Restera-t-il finalement en Italie après l’été ? Un revirement se dessinerait pour Nick Woltemade.

L’aventure de Nick Woltemade à la Juventus Turin pourrait se poursuivre après l’été. Une grosse surprise se profilerait.

Selon le quotidien italien Gazzetta dello Sport , la Juve aimerait conserver l’international. Il y a quelques semaines encore, Woltemade essuyait pourtant régulièrement de vives critiques . Des spéculations circulaient également déjà sur ses possibles successeurs.

Après des débuts décevants, le joueur de 24 ans a toutefois pris ses marques et se sentirait bien à Turin, selon le quotidien, ce qui rejoint ses récentes déclarations . « C’est très agréable » à Turin, a déclaré Woltemade lors d’une visite aux ATP Finals. La Juve est un « très grand club, il y a beaucoup d’amour de la part des supporters ici. Je suis très satisfait. Les derniers matches se sont plutôt bien passés pour moi personnellement, les choses n’ont cessé de s’améliorer. Je trouve de mieux en mieux mes marques. »

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Ces derniers temps, Woltemade a également régulièrement figuré dans le onze de départ en Serie A et a inscrit son premier but en championnat lors du nul 2-2 contre l’AC Florence, avant la trêve internationale. En Ligue Europa, il totalise déjà cinq contributions à des buts.

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Nick Woltemade restera-t-il à la Juventus Turin ? Deux formules de transfert évoquées

Deux formules de transfert seraient donc désormais à l’étude. La solution privilégiée, et aussi la plus probable, serait un nouveau prêt assorti d’une option d’achat à un prix raisonnable. Une telle option ne figure pas dans l’accord actuel avec Newcastle United, le club de Woltemade.

Un transfert définitif l’été prochain serait nettement plus difficile sur le plan financier. Les Magpies chercheraient sans doute à récupérer autant que possible des 75 millions d’euros, plus des bonus, versés au VfB Stuttgart en 2025, notamment pour recruter un remplaçant de renom à la hauteur des ambitions du club. Tuttosport a toutefois récemment évoqué la possibilité d’une concession de Newcastle, sans avancer de chiffres précis.

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Selon la Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao pourrait aussi devenir une monnaie d’échange. Newcastle chercherait à se renforcer sur l’aile droite, ce qui pourrait placer le Portugais dans son viseur. Des rumeurs de départ avaient déjà circulé l’été dernier au sujet du joueur de 23 ans, mais celui-ci se serait opposé à un transfert et aurait insisté pour rester.

Getty Images

Francisco Conceicao va-t-il rejoindre Newcastle ?

Son agent Jorge Mendes continuerait toutefois d’étudier les options qui s’offrent à son client et entretiendrait de bonnes relations avec Newcastle. La Juve devrait néanmoins réaliser une plus-value sur la vente de Conceicao afin de dégager un budget supplémentaire pour un éventuel recrutement de Woltemade. Un montant de 40 millions d’euros est évoqué, après son recrutement définitif en provenance du FC Porto pour 32 millions d’euros en 2025.

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Dimanche, Woltemade devrait avoir une nouvelle occasion de marquer des points. La Juve recevra alors le FC Venise. L’entraîneur Luciano Spalletti devrait l’aligner en attaque aux côtés de Randal Kolo Muani.