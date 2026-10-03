Après une longue absence due à sa blessure, Saud Abdulhamid a enfin commencé à se rapprocher d'un retour à la compétition, les dernières heures ayant apporté le premier signal positif quant à la disponibilité du latéral saoudien, qui a manqué la sélection de son pays lors de la « Gulf Cup 27 » et espère retrouver sa place avec le RC Lens.

Saud a retrouvé l'ambiance des matchs, après avoir disputé 30 minutes lors de la victoire de Lens face au Standard de Liège, deux buts à zéro, dans une rencontre amicale que le staff technique a mise à profit pour s'assurer de son état et lui offrir un test en conditions réelles, après une longue période loin des terrains.

La blessure de Saud avait débuté par une forte contusion contractée lors des entraînements de Lens au mois d'août dernier, avant qu'un hématome ne vienne prolonger son absence. Le joueur a alors suivi un programme de rééducation et s'est tenu à l'écart de la compétition, puis son forfait pour le rassemblement de la sélection saoudienne lors de la « Gulf Cup 27 » s'est confirmé.

À lire également : Le respect envers Messi et l'humiliation de Ronaldo, pourquoi la fin a-t-elle été si différente ?

Sa participation face au Standard de Liège a offert au staff technique l'occasion d'évaluer davantage son état, Yannick Cahuzac, entraîneur de Lens, ayant confirmé que la rencontre avait marqué le retour de plusieurs joueurs absents durant de longues périodes, parmi lesquels Saud, qui a bénéficié d'une demi-heure de jeu après son rétablissement.

Le retour du latéral saoudien intervient à un moment particulièrement important, puisque Lens se prépare à affronter l'Olympique Lyonnais le 9 octobre en championnat de France, avant de rencontrer le Sporting Lisbonne le 13 du même mois en Ligue des champions. La situation de Saud face à ces deux matchs constituera ainsi le véritable test de sa disponibilité.

Après que ses débuts prometteurs avec Lens ont été stoppés par la blessure, Saud Abdulhamid a désormais l'occasion de retrouver progressivement sa place, d'autant que son retour à la compétition, même lors d'un match amical, représente une étape importante sur le chemin d'un retour complet. Les prochains matchs détermineront quant à eux si le latéral saoudien est capable de retrouver rapidement son rythme et de revenir dans les plans de Lens et de la sélection saoudienne.