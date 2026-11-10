La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mardi la tenue de la cérémonie des trophées des meilleurs en Afrique pour l'année 2026 le mercredi 2 décembre prochain, dans la ville nigériane de Lagos, marquant le retour de l'événement dans la cité pour la première fois depuis l'édition de 2014.

Le centre Professeur Wole Soyinka pour la culture et les arts, connu sous le nom de Théâtre national, doit accueillir la cérémonie de remise des trophées, qui comprend 18 catégories différentes, dont les plus importantes sont celles du meilleur joueur et de la meilleure joueuse d'Afrique, aux côtés des trophées du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, du meilleur jeune joueur, du meilleur club et de la meilleure sélection.

La Confédération africaine a précisé que le processus de vote avait déjà débuté et se poursuivra du 5 au 20 novembre courant, avec la participation des fédérations membres et des clubs, aux côtés des entraîneurs et des capitaines d'équipes habilités à voter, soulignant sa volonté de garantir l'équité et la transparence en impliquant les différents acteurs du jeu et en faisant appel à un suivi indépendant de l'intégrité des résultats.

Absence de Salah et forte présence marocaine

La liste des candidats au trophée de meilleur joueur africain de l'année 2026 a enregistré une forte présence marocaine, avec le trio composé d'Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, ailier du Real Madrid, et Ismaël Saibari, attaquant du Bayern Munich, tandis que Mohamed Salah, star du Trabzonspor turc, était absent de la liste.

Quatre talents arabes dans la course au meilleur

Au niveau du trophée de meilleur jeune joueur d'Afrique, la présence arabe s'est illustrée avec quatre noms : le Marocain Ayoub Bouaddi, star de Manchester City, l'Égyptien Hamza Abdelkarim, joueur du Barça, le Marocain Abdellah Ouazane, joueur de l'Ajax Amsterdam, et l'Algérien Ibrahim Maza, star du Bayer Leverkusen allemand.

Le Zamalek en lice pour le trophée du meilleur club

Dans la catégorie du meilleur club d'Afrique, la liste comprend 10 clubs, menés par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et l'USM Alger, aux côtés du CR Belouizdad, du trio marocain AS FAR, Olympique de Safi et Renaissance de Berkane, du Zamalek égyptien, de l'ASEC Mimosas de République démocratique du Congo, d'Al-Hilal du Soudan et de l'Espérance de Tunis.

Présence égyptienne dans la course au meilleur entraîneur

Quant au trophée de meilleur entraîneur d'Afrique, il connaît une concurrence arabe avec la participation de Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, et de Moatamed Gamal, entraîneur du Zamalek, aux côtés des Marocains Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, et Mohamed Ouahbi, actuel entraîneur du Maroc.

Chobier et El Mahdy Soliman dans une concurrence relevée

Pour le trophée de meilleur gardien de but, le duo égyptien Mostafa Chobier, gardien d'Al Ahly, et El Mahdy Soliman, gardien du Zamalek, est en concurrence avec le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal d'Arabie saoudite, son compatriote Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de l'AS FAR, l'Algérien Oussama Benbot, gardien de l'USM Alger, et le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli d'Arabie saoudite.

Trézéguet et Chehata dans la course au meilleur joueur sur le continent

Concernant le trophée de meilleur joueur en Afrique, la liste comprend plusieurs noms arabes, dont les plus marquants sont les Égyptiens Mahmoud Hassan Trézéguet, ancien joueur d'Al Ahly et actuel joueur d'Al-Riyadh d'Arabie saoudite, et Mohamed Chehata, milieu de terrain du Zamalek, aux côtés des Marocains Mohamed Rabie Hrimat, ancien joueur de l'AS FAR et actuel joueur d'Al-Shamal du Qatar, Mounir Chouiar, joueur de la Renaissance de Berkane, et Soufiane El Moudane, joueur de l'Olympique de Safi.

Ainsi, le public africain attend la cérémonie de Lagos en décembre prochain, dans un contexte de forte concurrence pour les trophées individuels et collectifs, et avec une présence arabe remarquable dans plusieurs catégories, l'absence de Mohamed Salah restant la plus grande surprise des listes de nominations.