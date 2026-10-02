Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, a refusé d'entrer dans la polémique soulevée autour de la crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise, après avoir reçu une question hypothétique sur ce qu'il aurait fait s'il avait été en charge de la « Seleção » durant la crise actuelle.

La réponse du sélectionneur espagnol a été prudente : il a affirmé qu'il ne pouvait pas déterminer la décision qu'il aurait prise dans une situation dont il ne possède pas toutes les informations et tous les détails, soulignant que gérer de telles crises exige d'abord de savoir ce qui s'est réellement passé, avant de porter le moindre jugement ou de prendre position.

De la Fuente a déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre la République tchèque, demain, pour la troisième journée de la Ligue des nations : « Il est évident que je ne peux pas parler de cette affaire ni donner mon avis à ce sujet, car je ne dispose pas des informations et des éléments suffisants. Les conjectures et les suppositions ne sont pas dans ma nature, et je n'aime pas porter des jugements sans connaître les faits. »

Le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole a ajouté : « À mon avis, chaque situation doit être gérée lorsqu'elle se produit réellement. Et comme l'un de mes professeurs le disait toujours : chaque situation a sa propre spécificité, et il faut la traiter selon sa nature », assurant qu'il ne préfère pas se mettre à la place d'un autre entraîneur et juger une décision dans une crise dont il ne connaît pas tous les tenants et aboutissants.

À lire aussi : le fils d'une légende du Maroc refuse les « Lions » pour la France

Et lorsqu'on lui a demandé de préciser s'il avait une idée sur la manière de gérer la situation de Ronaldo, De la Fuente s'est contenté de dire : « Honnêtement, je ne sais pas », avant de clarifier sa position de façon plus tranchée : « Et comme je l'ai dit, on ne peut pas donner de réponse sans connaître la vérité et ce qui s'est réellement passé. »

Le sélectionneur espagnol a conclu son propos en déclarant : « Et malheureusement, c'est tout ce que je peux dire », fermant la porte à la formulation d'un avis hypothétique sur la crise entre Ronaldo et la sélection portugaise, préférant ne pas entrer dans des détails dont il ne possède pas toutes les informations, et se concentrer sur le match qui attend l'équipe nationale espagnole face à la République tchèque.