Benjamin Bourigeaud a exprimé son ressenti après avoir été privé du brassard de capitaine par le nouvel entraineur de Rennes, Julien Stéphan.

Capitaine du Stade Rennais sous Bruno Génésio, Benjamin Bourigeaud a perdu ce statut sous Julien Stéphan. Dès son retour au club, le technicien français a réattribué le brassard à Steve Mandanda, qui l’avait perdu sous l’ère Génésio. Un changement de statut qui a forcément surpris Bourigeaud mais l’ancien joueur du RC Lens n’en fait pas cas.

Bourigeaud et Stéphan se sont expliqués

Benjamin Bourigeaud n’est plus le capitaine du Stade Rennais. C’est l’une des décisions prises par Julien Stéphan dès son retour en Bretagne après le départ de Génésio. Toutefois, le technicien français en a d’abord discuté avec l’intéressé avant de lui retirer le brassard de capitaine au profit de Mandanda. Des échanges dont Benjamin Bourigeaud se garde de révéler le contenu. « Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais ça a été plusieurs échanges constructifs avec beaucoup de respect de part et d'autre. Je lui ai donné mon ressenti, il m'a donné le sien. Je lui ai laissé le choix, je n'ai pas mon mot à dire », a confié le capitaine déchu après la victoire du Stade Rennais contre Reims, dimanche.

Benjamin Bourigeaud réitère son soutien à Julien Stéphan

La perte du capitanat n’ébranle pas Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain français, loin d’être rancunier, réaffirme tout son soutien à Julien Stéphan et l’accompagnera dans le redressement de Rennes (10e, 16 pts) au classement. « Il a pris sa décision après plusieurs échanges avec moi. Moi je lui ai dit que ce n'était pas un poids et que quoi qu'il arrive, mon rôle ne changerait pas. Que j'aie le brassard ou non, je défendrai les couleurs du club au maximum comme je l'ai toujours fait », assure Bourigeaud. Des propos qu’il a même pu confirmer avec un but et une passe décisive face aux Champenois dimanche (3-1).