Michael Reiziger refuse de s’exprimer davantage sur le choix de la KNVB de l’écarter au profit de Xavi. Le sélectionneur des Espoirs néerlandais renvoie, auprès de la NOS, au communiqué qu’il a récemment publié via Instagram.

« J’ai fait mon communiqué et, pour moi, l’affaire est close », souligne Reiziger mardi dans cet entretien. « Je me concentre entièrement sur les Espoirs néerlandais, car nous avons encore une mission importante à accomplir avec cette équipe. »

Dans ce communiqué, Reiziger est revenu sur le débat très nourri autour du poste de sélectionneur des Pays-Bas. L’ancien défenseur s’est vu reprocher un manque d’expérience au plus haut niveau.

Reiziger a surtout été agacé par l’avis de « gens qui ne me connaissent pas du tout et ne savent pas comment j’ai travaillé dans mes clubs et comment je travaille aujourd’hui à la KNVB ». Le sélectionneur des Espoirs néerlandais est heureux d’avoir pris la parole le mois dernier. « C’était bien que je m’exprime. Ce communiqué reflétait ce que je ressentais à ce moment-là, et c’est aussi pour cela que j’ai voulu le partager. »

« Bien sûr, on a déjà l’habitude de ce genre de choses », poursuit l’ancien entraîneur de Jong Ajax, avec lequel il a été champion en 2018. « On sait que travailler au plus haut niveau à la KNVB suscite toujours des réactions. Beaucoup de gens qui ne me connaissent pas bien, voire pas du tout, se sont soudain mis à parler de ma manière de travailler. »

Reiziger répond enfin à la question de savoir si les critiques à son encontre étaient justifiées. « Si je n’avais pas bien fait mon travail, je n’aurais pas non plus été candidat. Un choix a été fait à un moment donné. Pour moi, l’affaire est donc close. »

La KNVB a finalement choisi Xavi comme successeur de Ronald Koeman. Le technicien espagnol fera ses débuts jeudi, lorsque l’Allemagne se présentera à Amsterdam en Ligue des nations.