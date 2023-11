Reims : Will Still fustige ses joueurs après la défaite contre Rennes

L’entraineur du Stade de Reims, Will Still, a détruit ses joueurs après la défaite contre le Stade Rennais, dimanche.

Le Stade de Reims était en déplacement en Bretagne dimanche pour défier le Stade Rennais à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Les Champenois ont courbé l’échine devant des Rennais, en quête de rebond et sous l’impulsion de leur nouvel entraineur, Julien Stéphan (3-1). Une défaite face à une équipe en difficultés cette saison qui ne passe pas aux yeux de Will Still, remonté contre ses joueurs.

Will Still râle contre ses joueurs

C’est un weekend tendu entre les entraineurs de Ligue 1 et leurs joueurs. Après Gennaro Gattuso, qui a démoli son équipe de l’OM après un nul frustrant à Strasbourg, c’est au tour de Will Still de pester contre la prestation médiocre des siens. Le technicien belge, énervé au terme de la défaite contre Rennes, était frustré de constater que ses joueurs n’ont pas respecté ses consignes. « Ce n’est pas faute de l’avoir répéter et crier avant d’entrer sur le terrain. C’est là que tu te sens toujours un peu con comme entraîneur, parce que tu as beau prévenir et insister, la réalité des choses est parfois différente. C’est frustrant, c’est évitable je pense », lâche Will Still.

Will Still déçu de son équipe

Le Stade de Reims n’avait perdu aucun de ses cinq derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1. 5e au classement général et largement devant Rennes (10e), les Champenois avaient toutes les armes pour se défaire des Bretons. Un fait qui augmente la déception de Will Still qui ne décolère pas. « Mais tout n’a pas été bon. L’échauffement et l’avant-match n’étaient pas bons. Individuellement et collectivement, on n’a pas atteint le niveau qu’il fallait pour mettre en difficulté cette équipe de Rennes. C’est ça le plus énervant. C’est une mauvaise soirée. Ce n’était pas un bon Stade de Reims, aussi bien individuellement que collectivement. On n’a pas été au niveau. Il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Il ne faut pas essayer d’en trouver non plus », peste l’entraineur belge.