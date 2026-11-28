Torino-Lazio sera diffusé en direct par DAZN Italia. Retrouvez ci-dessous la chaîne TV et les options pour suivre le match en streaming.

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Serie A - Journée 13 28 nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Le Torino et la Lazio s’affrontent au Stadio Olimpico Grande Torino, à Turin, lors de la 13e journée de Serie A. Le coup d’envoi est prévu samedi 28 novembre à 18 h.

Le Torino d’Ignazio Abate reste sur une défaite 1-0 contre Naples, concédée samedi dernier au Maradona. Le but de McTominay à la 72e minute a décidé d’un match au cours duquel le Torino a aussi touché la barre transversale par Mandragora. L’équipe occupe la treizième place du classement.

La Lazio de Gennaro Gattuso est en tête du championnat. Elle n’a pas encore perdu cette saison et a battu Lecce 3-0 à l’Olimpico lors de la dernière journée. Tijjani Noslin a été l’un des acteurs majeurs de ce début de saison.

Pour la Lazio, le retour le plus attendu est celui de Mattia Zaccagni, qui a repris l’entraînement collectif après sa lésion au quadriceps fémoral. Le capitaine était absent depuis le 1er novembre et a manqué les matchs contre Naples et Lecce. Reste à savoir si Gattuso le titularisera.

Le Torino cherche à prendre des points pour mettre fin à une série de trois défaites lors de ses quatre derniers matchs de championnat. La Lazio veut, elle, conserver la tête du classement avant un calendrier chargé, qui comprend le derby contre la Roma le 13 décembre.

Voici toutes les informations pour voir Torino-Lazio à la télévision et en streaming.

Nouvelles des équipes

Le Torino d’Abate devrait aligner ce onze : Perri ; Coco, Coemert, Comuzzo ; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis ; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli et Israel sont indisponibles, tandis qu’aucun joueur n’est suspendu.

La Lazio de Gattuso devrait débuter avec Mandas ; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi ; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi ; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto et Marusic sont absents, et aucun joueur n’est suspendu. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Torino compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Serie A (1V-1N-3D). Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 contre Naples le 21 novembre. Le Torino a inscrit 7 buts et en a encaissé 7, avec une victoire 3-2 contre Monza comme seul succès et une défaite 3-1 contre Côme comme résultat le plus lourd.

La Lazio a remporté quatre matchs et fait un nul (4V-1N-0D). Son dernier match est la victoire 3-0 contre Lecce le 21 novembre, précédée d’un nul 1-1 contre Naples. La Lazio a marqué 14 buts et en a encaissé 5, avec notamment une victoire 6-2 contre Sassuolo le 27 octobre.

Confrontations directes

Le dernier face-à-face remonte au 1er mars 2026, lorsque le Torino a battu la Lazio 2-0 en Serie A. Sur les cinq confrontations prises en compte, la Lazio s’est imposée deux fois, le Torino deux fois et un match s’est terminé sur un nul. La Lazio a marqué 10 buts et le Torino 7, le match nul 3-3 d’octobre 2025 étant la rencontre la plus prolifique.

Classement

En Serie A, le Torino occupe la 13e place, tandis que la Lazio est en tête du classement.