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Serie A - Journée 10 2 nov. 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina sera diffusé en direct sur DAZN, NOW et Sky Sport. Voici les informations pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Sassuolo reçoit la Fiorentina au Mapei Stadium de Reggio Emilia pour un match de Serie A entre deux équipes qui ont un besoin urgent de points et dont le classement ne reflète pas leurs ambitions initiales.

Le Sassuolo d’Alberto Aquilani traverse une période difficile. Après la victoire contre la Juventus qui avait fait rêver les supporters émiliens, le club n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches de championnat, subissant une lourde défaite 6-2 contre la Lazio lors de la dernière journée disputée en semaine. L’équipe est quinzième au classement et doit inverser la tendance.

La Fiorentina ne va pas mieux. L’équipe de Paolo Vanoli a perdu ses trois derniers matches de championnat, encaissant sept buts au total, et occupe la dix-septième place. Le seul résultat positif récent est le nul 2-2 contre l’Atalanta, mais il ne suffit pas à masquer les difficultés d’une saison décevante jusqu’ici.

L’infirmerie de la Fiorentina est bien remplie : Parisi, Sottil, Ranieri, Atta et Pongracic sont tous indisponibles, ce qui contraint Vanoli à trouver des solutions de repli, surtout en défense. Sassuolo doit également composer avec plusieurs absences, Thorstvedt s’ajoutant à la liste des indisponibles après son expulsion contre la Lazio.

Un duel entre deux équipes en crise, avec des points précieux en jeu pour s’éloigner de la zone dangereuse du classement. Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Sassuolo doit se passer d’Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz et Jay Idzes, blessés, tandis que Kristian Thorstvedt est suspendu. Aquilani devrait faire confiance à Turati dans le but, avec Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano et Doig en défense ; Matic, Bakola et Adzic au milieu ; Berardi, Esposito et Laurienté en attaque.

La Fiorentina arrive à Reggio Emilia avec une infirmerie bien remplie : Parisi, Sottil, Ranieri, Atta et Pongracic sont indisponibles. Vanoli devrait aligner De Gea dans le but, Jimenez, Dragusin, Viery et Joao Mario en défense, Ndour, Brescianini et Oulai au milieu, ainsi que Mastantuono, Pellegrino et Njie en attaque.

Forme du moment

Sassuolo n’a remporté aucune victoire, pour un nul et quatre défaites, lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son résultat le plus récent est la lourde défaite 6-2 contre la Lazio au Mapei Stadium. Auparavant, il avait perdu 2-0 contre Como. Son seul point sur cette période est venu du nul 1-1 contre l’AC Milan. En cinq matches, Sassuolo a marqué sept buts et en a encaissé treize.

La Fiorentina n’a remporté aucune victoire, pour deux nuls et trois défaites, lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est le nul 2-2 contre l’Atalanta, précédé d’une défaite 2-1 contre l’Inter. Elle a également perdu 1-3 contre Como et 2-1 contre le Genoa. En cinq matches, la Fiorentina a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque leur match de Serie A s’est terminé sur un score de 0-0. Sur leurs cinq derniers duels, le bilan est favorable à Sassuolo, avec deux victoires contre une pour la Fiorentina et deux nuls. Sassuolo s’était imposé 3-1 en décembre 2025, tandis que la Fiorentina avait gagné 5-1 en avril 2024.

Classement

En Serie A, Sassuolo occupe la quinzième place, tandis que la Fiorentina est dix-septième : un duel entre deux équipes qui doivent surveiller leurs arrières dans la lutte pour le maintien.