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Serie A
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Regardez Lazio-Cagliari en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Lazio Rome vs Cagliari
Lazio Rome
Cagliari
Serie A

Comment suivre le match de Serie A entre la Lazio et Cagliari : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

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Serie A - Journée 10
Stadio Olimpico, Rome

Lazio-Cagliari est diffusé en exclusivité en streaming sur DAZN. Vous pouvez suivre le match en téléchargeant l’application sur tout appareil compatible ou en accédant directement au site de la plateforme. Les clients abonnés à la fois à DAZN et à Sky peuvent activer la chaîne DAZN 1 sur le canal 214 du décodeur Sky.

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La Lazio de Rino Gattuso reçoit Cagliari au Stadio Olimpico de Rome pour un match de Serie A qui intervient dans une période de grand enthousiasme pour la Lazio.

Neuf victoires lors des dix premières journées, un seul match nul : le club de la capitale construit quelque chose de solide en tête du classement, avec l’Inter à seulement trois points.

La dernière sortie a marqué les esprits. La Lazio a écrasé Sassuolo 6-2 au Mapei Stadium, grâce à des buts de Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni et un doublé de Noslin. Un résultat qui a conforté sa première place, occupée seule, au classement.

Cagliari arrive à l’Olimpico dans une dynamique opposée. L’équipe de Fabio Pisacane a perdu trois matchs consécutifs, le dernier 4-2 contre la Roma, et cherche désespérément à inverser la tendance pour remonter depuis le milieu de tableau.

Nzola, déjà buteur contre la Roma, mène l’attaque de Cagliari. Mais la tâche de son équipe s’annonce compliquée face à une Lazio dans une telle forme.

Pour savoir comment suivre le match en direct, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes

Lazio Rome vs Cagliari Équipes probables

4-3-3
Lazio Rome crest
Lazio Rome
LAZ
Formation
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
C. MandasC. MandasO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorT. NoslinT. NoslinM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenE. CaprileE. CaprileY. MinaY. MinaJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertZe PedroZe PedroH. WinksH. WinksA. DeiolaA. DeiolaA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniM. AdopoM. AdopoM. NzolaM. Nzola
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-3
Lazio Rome

Onze de départ

Cagliari

Entraineur

  • G. Gattuso
  • F. Pisacane

Gattuso s’appuie sur le noyau qui a dominé le championnat jusqu’ici. Le gardien Christos Mandas est maintenu dans les buts, avec Floriani Mussolini au poste de latéral droit, Doekhi et Provstgaard dans l’axe, et Nuno Tavares à gauche. Frattesi, Belahyane et Taylor évoluent au milieu, tandis que le trio offensif se compose d’Isaksen, Noslin et Zaccagni. Gudmundsson et Furlanetto restent indisponibles en raison de blessures.

Pisacane reconduit le 4-3-2-1 pour Cagliari. Caprile garde les buts ; devant lui, une défense à quatre composée de Mina, Rodriguez, Obert et Zé Pedro. Winks et Deiola retrouvent une place de titulaire au milieu aux côtés de Romano, tandis qu’Adopo et Maldini évoluent derrière l’unique attaquant, Nzola. Idrissi et Felici sont indisponibles en raison de blessures.

État de forme

LAZ

LAZ - Forme

JUV
N3-3
MON
V3-1
JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
But marqué (encaissé)
17/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CGL

CGL - Forme

UDI
V0-1
JUV
N1-1
MON
D4-0
BOL
D0-2
ROM
D4-2
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La Lazio aborde ce match avec quatre victoires lors de ses quatre dernières rencontres de Serie A, n’ayant concédé un match nul que lors d’une rencontre amicale contre la Juve Stabia. Lors de la dernière journée de championnat, elle a battu Sassuolo 6-2 à l’extérieur, après avoir auparavant dominé la Juventus 3-0 et Parme 2-1. Lors de ses cinq dernières sorties, la Lazio a inscrit 17 buts et en a encaissé 10.

Cagliari, au contraire, n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs et reste sur trois défaites consécutives avant cette rencontre. Sa dernière victoire remonte au déplacement sur le terrain de l’Udinese, conclu sur le score de 1-0. Lors de ses cinq matchs les plus récents, l’équipe sarde a marqué 4 buts et en a encaissé 11.

Confrontations précédentes

Face à face

Lazio RomeNulCagliari
4
1
0
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
0
FDM
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FDM
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
FDM
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FDM
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
3
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le match contre Cagliari s’était terminé sur le score de 0-0. Avant ce nul, la Lazio s’était imposée à domicile 2-0 en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Serie A, la Lazio l’a emporté à trois reprises, pour un nul et une défaite, inscrivant 9 buts contre 2 pour Cagliari.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
N
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
10730279+1824
V
V
N
V
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
95311811+718
D
V
V
N
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
N
V
D
V
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
94231711+614
V
N
D
V
N
8
BologneBologneBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
D
V
D
N
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
18
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271022-125
D
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Lazio occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que Cagliari est onzième.

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