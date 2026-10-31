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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

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La Lazio de Rino Gattuso reçoit Cagliari au Stadio Olimpico de Rome pour un match de Serie A qui intervient dans une période de grand enthousiasme pour la Lazio.

Neuf victoires lors des dix premières journées, un seul match nul : le club de la capitale construit quelque chose de solide en tête du classement, avec l’Inter à seulement trois points.

La dernière sortie a marqué les esprits. La Lazio a écrasé Sassuolo 6-2 au Mapei Stadium, grâce à des buts de Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni et un doublé de Noslin. Un résultat qui a conforté sa première place, occupée seule, au classement.

Cagliari arrive à l’Olimpico dans une dynamique opposée. L’équipe de Fabio Pisacane a perdu trois matchs consécutifs, le dernier 4-2 contre la Roma, et cherche désespérément à inverser la tendance pour remonter depuis le milieu de tableau.

Nzola, déjà buteur contre la Roma, mène l’attaque de Cagliari. Mais la tâche de son équipe s’annonce compliquée face à une Lazio dans une telle forme.

Pour savoir comment suivre le match en direct, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes

Gattuso s’appuie sur le noyau qui a dominé le championnat jusqu’ici. Le gardien Christos Mandas est maintenu dans les buts, avec Floriani Mussolini au poste de latéral droit, Doekhi et Provstgaard dans l’axe, et Nuno Tavares à gauche. Frattesi, Belahyane et Taylor évoluent au milieu, tandis que le trio offensif se compose d’Isaksen, Noslin et Zaccagni. Gudmundsson et Furlanetto restent indisponibles en raison de blessures.

Pisacane reconduit le 4-3-2-1 pour Cagliari. Caprile garde les buts ; devant lui, une défense à quatre composée de Mina, Rodriguez, Obert et Zé Pedro. Winks et Deiola retrouvent une place de titulaire au milieu aux côtés de Romano, tandis qu’Adopo et Maldini évoluent derrière l’unique attaquant, Nzola. Idrissi et Felici sont indisponibles en raison de blessures.

État de forme

La Lazio aborde ce match avec quatre victoires lors de ses quatre dernières rencontres de Serie A, n’ayant concédé un match nul que lors d’une rencontre amicale contre la Juve Stabia. Lors de la dernière journée de championnat, elle a battu Sassuolo 6-2 à l’extérieur, après avoir auparavant dominé la Juventus 3-0 et Parme 2-1. Lors de ses cinq dernières sorties, la Lazio a inscrit 17 buts et en a encaissé 10.

Cagliari, au contraire, n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs et reste sur trois défaites consécutives avant cette rencontre. Sa dernière victoire remonte au déplacement sur le terrain de l’Udinese, conclu sur le score de 1-0. Lors de ses cinq matchs les plus récents, l’équipe sarde a marqué 4 buts et en a encaissé 11.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le match contre Cagliari s’était terminé sur le score de 0-0. Avant ce nul, la Lazio s’était imposée à domicile 2-0 en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Serie A, la Lazio l’a emporté à trois reprises, pour un nul et une défaite, inscrivant 9 buts contre 2 pour Cagliari.

Classement

En Serie A, la Lazio occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que Cagliari est onzième.

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