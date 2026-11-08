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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter-Como sera diffusé en direct sur DAZN, Sky Sport et NOW. Voici les détails pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Le stade Giuseppe Meazza accueille l’une des rencontres les plus attendues de cette journée de Serie A : l’Inter et Como s’affrontent dans un derby lombard entre deux équipes aux ambitions très différentes, mais toutes deux en forme.

L’Inter de Cristian Chivu aborde ce match après une excellente prestation en Ligue des champions : le club milanais a battu Feyenoord 3-0 à Rotterdam, avec un Djed Spence parmi les joueurs les plus convaincants. En championnat, toutefois, la défaite dans le derby contre l’AC Milan pèse encore, et l’équipe cherche à enchaîner les bons résultats.

Como, de son côté, traverse une période faste. L’équipe de Cesc Fabregas vient d’écraser Lens 9-1 en Ligue des champions, un résultat qui a fait grand bruit dans toute l’Europe, et n’a pas perdu en Serie A depuis des semaines. Cinq victoires de suite lors de ses cinq derniers matches officiels témoignent d’un groupe qui ne connaît pas la crise.

Fabregas a construit quelque chose de rare dans le football italien : une équipe capable de proposer un jeu spectaculaire et d’obtenir des résultats. Le 9-1 contre Lens n’est pas un cas isolé : auparavant, Como avait également signé de larges victoires contre Leipzig et Manchester United. Como n’est plus une surprise, c’est une équipe qui compte.

De l’autre côté, Chivu attend encore que les renforts anglais arrivés cet été, Stones, Jones et Spence, parviennent à enchaîner les matches. Spence a montré des signes encourageants contre Feyenoord, mais les deux autres sont toujours indisponibles.

En Serie A, l’Inter occupe la deuxième place et Como la quatrième : une confrontation directe qui pourrait modifier les équilibres au classement.

Voici toutes les informations pour regarder Inter-Como en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Chivu doit se passer de Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones et John Stones : une absence de poids en attaque et plusieurs manques en défense et au milieu de terrain. Le onze probable de l’Inter comprend Josep Martinez dans les buts, Bisseck, Bastoni et Akanji en défense, Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella et Calhanoglu au milieu, et Marcus Thuram seul en pointe.

Fabregas, pour sa part, doit faire sans Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean et Jayden Addai. Malgré ces absences, Como reste compétitif : Butez dans les buts, Yan Couto, Ramon, Kempf et Kaiki en défense, Milla et Ricci au milieu, avec Nico Paz, Baturina et Da Cunha derrière Douvikas.

Forme actuelle

L’Inter a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels, avec un bilan de buts globalement positif. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Feyenoord en Ligue des champions, tandis que sa défaite est survenue lors du derby contre l’AC Milan (3-1) en Serie A. L’Inter a fait preuve de solidité dans les compétitions européennes, marquant lors de chacune de ses dernières victoires.

Como a remporté ses cinq derniers matches officiels, inscrivant un nombre impressionnant de buts. Sa victoire la plus récente est l’incroyable 9-1 contre Lens en Ligue des champions, avec un triplé de Douvikas. Auparavant, Como avait battu Manchester United 4-1, également en Europe : une série qui parle d’elle-même.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque l’Inter a battu Como 3-2 en Coupe d’Italie. Lors de leurs cinq rencontres les plus récentes, l’Inter s’est imposée à trois reprises, contre une victoire et un match nul pour Como. Leur confrontation en Serie A en décembre 2025 s’était soldée par une nette victoire 4-0 de l’Inter à Milan.

Classement

En Serie A, l’Inter occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que Como est quatrième.