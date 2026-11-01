Comment regarder Getafe contre Séville avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 08:00 Coliseum

Getafe reçoit Séville au Coliseum pour une rencontre de Liga qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison. L’équipe locale se trouve au cœur de la zone de relégation, tandis que Séville arrive à la sixième place avec l’objectif de consolider sa position dans la première moitié du classement.

Getafe peine à trouver de la régularité cette saison et aborde ce match sous pression. L’équipe de Pepe Bordalas n’a remporté que deux de ses neuf premières rencontres de championnat, et l’atmosphère autour du club est tendue après un différend public entre l’entraîneur et le président du club, Angel Torres.

Les derniers résultats témoignent de ces difficultés. Getafe a lourdement perdu 4-0 face à l’Athletic Bilbao lors de sa dernière sortie en Liga, avant qu’une défaite 2-5 contre Lugano en Ligue Conférence ne vienne compliquer davantage sa semaine. Une victoire en Coupe du Roi contre l’UB Lebrijana lui a offert un peu de répit, mais ses résultats en championnat restent la priorité.

Séville aborde cette rencontre dans une meilleure dynamique, même si le club a lui aussi ses problèmes. L’équipe de Luis Garcia a battu Osasuna 2-0 lors de son dernier match de Liga, puis s’est imposée face au Sporting Hortaleza en Coupe du Roi. Elle se rend donc à Getafe avec deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Les visiteurs ont toutefois subi une défaite 4-1 contre le Real Madrid plus tôt en octobre, révélant des faiblesses défensives auxquelles Garcia voudra remédier. Un match nul 3-3 face à Levante auparavant avait également montré que Séville pouvait être pris en défaut lorsqu’il n’est pas au meilleur de sa forme.

Pour Getafe, prendre les trois points représenterait un sérieux coup de pouce dans sa quête pour s’éloigner du bas du classement. Séville sera tout aussi déterminé à prolonger sa série positive et à rester au contact des équipes qui le précèdent.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Getafe contre Séville, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne de télévision et les possibilités de suivre le match en streaming.

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