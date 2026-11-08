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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-AC Milan est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Pour suivre le match, il faut souscrire un abonnement à la plateforme.

L’AC Milan de Ruben Amorim se déplace au stade Luigi-Ferraris pour affronter le Genoa lors de la onzième journée de Serie A. L’AC Milan arrive à Marassi la tête encore basse après sa lourde défaite à domicile contre Ferencvaros en Ligue Europa, un revers qui a tempéré l’enthousiasme suscité par sa victoire dans le derby de la Madonnina.

Le Genoa de Daniele De Rossi traverse, lui, une excellente période. L’équipe a remporté ses trois derniers matches de championnat, dont une victoire de prestige à domicile contre la Juventus, et aborde ce rendez-vous avec une confiance retrouvée.

Pour l’AC Milan, la situation au classement reste positive, avec une cinquième place en Serie A, mais ses performances irrégulières continuent d’inquiéter. Amorim doit composer avec un effectif décimé par les blessures, surtout en défense, tandis que les questions se multiplient sur la solidité mentale du groupe après les déceptions européennes.

Diego Moreira, grand protagoniste du derby avec un but et deux passes décisives, est appelé à confirmer à l’extérieur. Le talent portugais représente l’un des rares motifs d’optimisme pour l’AC Milan, aux côtés de Gonçalo Ramos, qui cherche à gagner en régularité devant le but.

Le Genoa occupe pour sa part la douzième place du classement, mais sa dynamique récente témoigne d’une équipe en progrès, capable de battre des adversaires d’un niveau supérieur. De Rossi a trouvé un équilibre et une identité, et le Ferraris s’annonce comme un déplacement difficile pour n’importe quelle équipe.

Voici toutes les informations pour regarder Genoa-AC Milan en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le Genoa de Daniele De Rossi devra se passer d’Elias Havel, Lorenzo Venturino et Joi Xheto Nuredini, blessés. Le onze de départ probable comprend Bijlow dans les buts, une défense à trois composée de Marcandalli, Oestigard et Vasquez, ainsi qu’El Shaarawy et Baldanzi en soutien d’Osmajic.

Amorim fait quant à lui face à une véritable crise défensive : Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic et Tomori sont absents sur blessure. Le onze probable de l’AC Milan devrait comprendre Maignan dans les buts, De Winter, Gila et Diawara en défense, Estupinan au poste de latéral gauche, ainsi que le trio Moreira-Ramos-Pulisic en attaque, avec Modric à la baguette.

Forme du moment

Le Genoa aborde cette rencontre avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, l’un des meilleurs bilans du moment en Serie A. L’équipe a battu Lecce 2-1 lors de la dernière journée et avait auparavant dominé la Juventus 2-0 à domicile. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de De Rossi a inscrit 6 buts et en a encaissé 5.

L’AC Milan affiche un bilan plus incertain : deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue Europa. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 contre Ferencvaros, précédée d’une victoire 3-1 dans le derby face à l’Inter. L’AC Milan a inscrit 6 buts et en a encaissé 9 sur cette période, un chiffre qui reflète les difficultés défensives de l’équipe.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque l’AC Milan s’était imposé 2-1 au Ferraris en Serie A. Sur leurs cinq derniers duels, l’AC Milan compte trois victoires contre aucune pour le Genoa, ainsi que deux matches nuls. Les deux équipes ont inscrit 14 buts au total lors de ces cinq rencontres.

Classement

En Serie A, le Genoa occupe actuellement la douzième place, tandis que l’AC Milan est cinquième.